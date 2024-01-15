Mediaite: если поможешь Киеву, то потеряешь пост — предупредила спикера Джонсона конгрессвумен Грин

03:52
Министр обороны Украины Умеров отказался говорить о планах ВСУ на 2024 год
Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о планах ВСУ на этот год.
03:34
ABC: Австралия вместо передачи Украине вертолётов MRH-90 отправит их на свалку
Списанные австралийские вертолёты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче.
03:21
Генерал Бридлав: бездействие Запада приведёт к разгрому Украины
Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил в беседе с американским журналом Newsweek, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если Запад ничего не предпримет.
03:10
Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортёром урана в США
Россия в ноябре прошлого года впервые с мая стала главным экспортёром урана в США.
03:04
В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержали и отменили десятки рейсов
Десятки рейсов задержаны на вылет и прилёт в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды.
02:55
Глава МВФ Георгиева: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что технологии искусственного интеллекта повлияют почти на 40% рабочих мест в мире.
02:49
Три сирийских солдата погибли при ударе турецкого беспилотника в Хасеке
В ходе атаки турецкого беспилотника по окрестностям города Камышлы, расположенного в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, погибли трое сирийских военнослужащих.
02:35
Юрист Соловьёв: в пенсии могут отказать при нехватке баллов или стажа
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал агентству «Прайм», что в некоторых случаях, например, при нехватке баллов или стажа могут отказать в выплате страховой или льготной пенсии.
02:16
G1: в Рио-де-Жанейро в результате наводнений погибли 11 человек
Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро, 11 человек погибли.
02:05
Путин поздравил сотрудников СК с днём образования службы
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днём образования службы.
01:57
Хоккеист «Спартака» Беляев признался, что не играл центрфорвардом около трёх лет
Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Александр Беляев рассказал, с чем связаны последние неудачи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
01:52
Вяльбе: Степанова пропустила две гонки в Казани из-за высокой температуры
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему олимпийская чемпионка Вероника Степанова пропустила две заключительные гонки на этапе Кубка России в Казани.
01:50
Bloomberg: встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана
Очередная встреча советников по нацбезопасности, прошедшая в Давосе 14 января и посвящённая украинской «формуле мира», завершилась без чёткого плана.
01:45
Трое испанцев вошли в штаб нового главного тренера «Сочи» Морено
Стал известен состав тренерского штаба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».
01:44
Над Курской областью силами ПВО сбиты три украинские ракеты
По предварительной информации, над территорией Фатежского района Курской области дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты.
01:35
В результате падения воздушного шара в США погибли четыре человека
Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжёлом состоянии.
01:26
Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января.
01:24
Вратарь «Металлурга» Набоков отметил помощь партнёров в матче со «Спартаком»
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков отметил действия всех одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».
01:21
Rainews24: гости свадьбы в Тоскане упали с четырёх метров из-за обрушения пола
В итальянской Тоскане гости на свадьбе упали с высоты 4 м из-за обрушения межэтажного перекрытия.
01:17
Bild: бундесвер готовится к вооружённому конфликту с Россией в 2025 году
Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.
01:11
Старовойт: в небе над Курской областью сработали средства ПВО
В небе над Курском и Курским районом Курской области сработали средства ПВО.
01:09
Янчук: у Рублёва был не лучший настрой на матч с Уайлдом
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Андрей Рублёв должен был более убедительно переигрывать в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года с бразильцем Тьяго Уайлдом.
01:05
SANA: в Сирии в результате турецких ударов вышли из строя две электроподстанции
Две сирийские электроподстанции вышли из строя в результате турецких авиаударов по Сирии.
01:01
В Исландии заявили, что извержение на юге страны стало крупнейшим с 1973 года
Директор Департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон назвал нынешнее извержение вулкана на юге страны самым серьёзным с 1973 года.
01:00
Кабо-Верде победила Гану на старте Кубка Африки по футболу
Сборная Кабо-Верде нанесла поражение команде Ганы в матче групповой стадии Кубка африканских наций 2023 года в Кот-д’Ивуаре.
00:55
Умер актёр из «Ёлок» Адылбек Атыхаев
Актёр Адылбек Атыхаев, известный по роли дворника в фильме «Ёлки», умер в возрасте 57 лет.
00:51
В Краснодарском крае вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
В Тимашёвске Краснодарского края неизвестные бросили траурный венок в Вечный огонь, что привело к загрязнению звезды мемориала.
00:41
Голы Мбаппе и Баркола принесли ПСЖ победу над «Лансом» в матче Серии А
«Пари Сен-Жермен» в гостях нанёс поражение «Лансу» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:37
В Херсоне слышны взрывы
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
00:34
ЦТАК: КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой
КНДР испытала твердотопливную баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.
00:32
МЧС: открытое горение ликвидировано на новом пожаре в Шушарах
Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где вспыхнул ангар на площади 150 кв. м, локализован, открытое горение ликвидировано.
00:26
Фанаты освистали Шольца на гандбольном матче Германия — Северная Македония
Неприятная история произошла с канцлером Германии Олафом Шольцем на игре чемпионата Европы по гандболу 2024 года среди мужских команд.
00:17
Жамнов считает «маразмом» обвинять Ковальчука в плохих результатах «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов призвал не связывать спад в игре в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с возвращением олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука.
00:14
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле с 15 января станет платным для иностранных туристов.
00:05
RUV: минимум три дома сгорели в исландском Гриндавике из-за извержения вулкана
В результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес под лавой оказалось минимум три дома.
00:02
Гол Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Вашингтон» без Овечкина в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:01
Депутат ГД Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность проведения процедуры добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни, а мужскую стерилизацию (вазэктомию) полностью исключить из перечня услуг.
00:00
Американца с оружием и адресами членов королевской семьи задержали в Осло
Гражданин США, в багаже которого было обнаружено оружие и записная книжка с адресами нескольких членов королевской семьи Норвегии, был задержан полицией в аэропорту Гардермуэн в Осло.
23:53
В Киеве сообщили о подготовке договоров по безопасности с США, ФРГ и Италией
Украина готовит договоры по безопасности с рядом западных стран, включая США, ФРГ и Италию. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк.
23:51
«Реал» победил «Барселону» и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу
«Реал» переиграл «Барселону» в матче за Суперкубок Испании по футболу в Эр-Рияде.
23:50
В Шушарах загорелся ангар на площади 150 квадратных метров
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на площади 150 кв. м, сообщило городское управление МЧС России.
23:42
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 9 тысяч радикалов в Газе за 100 дней конфликта
В ЦАХАЛ сообщили, что за 100 дней конфликта с ХАМАС в секторе Газа были ликвидированы более 9 тыс. радикалов.
23:41
«Антальяспор» отстранил израильского футболиста за поддержку операции в Газе
Руководство турецкого футбольного клуба «Антальяспор» приняло решение применить дисциплинарные санкции в отношении израильского полузащитника Сагива Ехезкеля за политическую акцию.
23:26
В Лондоне сорвали план пропалестинских активистов заблокировать фондовую биржу
Полицейские в Лондоне задержали пропалестинских активистов, намеревавшихся нарушить работу фондовой биржи в знак протеста против действий Израиля в Газе. Информация об этом содержится в распространённом правоохранительными органами заявлении.
23:23
Исмаилов проведёт бой с Токовым на турнире ACA
Стал известен соперник российского бойца смешанных единоборств в средней весовой категории Магомеда Исмаилова на мартовском турнире Absolute Championship Akhmat (ACA).
23:20
Киев заявил об отсутствии единой позиции на встрече нацсоветников в Давосе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что среди участников встречи советников по национальной безопасности в Давосе не было единства.
23:15
Хабиб Нурмагомедов пообщался с Ибрагимовичем перед матчем «Милан» — «Рома»
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов наблюдает на стадионе за матчем 20-го тура чемпионата Италии по футболу между «Миланом» и «Ромой».
23:12
По факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре пожилой женщины и двух её внуков под Пензой.
23:00
Трамп пресёк попытку экоактивистов сорвать его выступление в Айове
Экоактивисты предприняли попытку сорвать митинг бывшего президента США Дональда Трампа накануне выборов кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в Айове, но потерпели крах.
22:52
Винисиус оформил самый быстрый хет-трик в эль класико в XXI веке
Винисиус оформил хет-трик в первом тайме матча за Суперкубок Испании по футболу в Эр-Рияде между «Реалом» и «Барселоной».