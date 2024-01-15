Mediaite: если поможешь Киеву, то потеряешь пост — предупредила спикера Джонсона конгрессвумен Грин

Законодательница от Джорджии Марджори Тейлор Грин предостерегла спикера нижней палаты конгресса США Майка Джонсона от заключения сделки, которая позволила бы Вашингтону выделить Украине $60 млрд. Она также посоветовала другим республиканцам не идти на компромисс с демократами, если они рассчитывают переизбраться на следующих выборах, сообщает Mediaite.

Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон лишится своей должности, если пойдёт на соглашение о государственных расходах, которое включает помощь Киеву. С таким предупреждением выступила законодательница от Джорджии Марджори Тейлор Грин, пишет Mediaite.

«Я сказала спикеру Джонсону, что если он заключит эту сделку (по границе. — ИноТВ) в обмен на 60 миллиардов долларов для Украины, я освобожу его кресло. И я до сих пор придерживаюсь этих слов», — подчеркнула конгрессвумен в недавнем интервью.

Грин также посоветовала коллегам-республиканцам не договариваться с Демократической партией об ужесточении миграционной политики. По её словам, любой компромисс по этому вопросу будет стоить им переизбрания, обращает внимание Mediaite.