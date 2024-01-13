Bloomberg Оригинал

Bloomberg: из-за «бунта» республиканцев-радикалов Белый дом призвал американские ведомства готовиться к возможному шатдауну

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало ведомствам подготовить свои планы относительно того, как они будут действовать в случае шатдауна, сообщает Bloomberg. Эти рекомендации появились на фоне «бунта» радикально настроенных республиканцев, выступающих против бюджетных договорённостей, которые были достигнуты между спикером палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократов в сенате Чаком Шумером.
Bloomberg: из-за «бунта» республиканцев-радикалов Белый дом призвал американские ведомства готовиться к возможному шатдауну
AP
Белый дом уведомил ряд ведомств о необходимости готовиться к возможному шатдауну, сообщает Bloomberg.

Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало ведомствам подготовить свои планы относительно того, как они будут действовать в случае временного прекращения государственного финансирования, из-за которого тысячи федеральных служащих могут быть отправлены в отпуск или вынуждены работать без оплаты, а некоторые государственные службы приостановят свою работу.

В число ведомств, которые могут попасть под временное прекращение работы правительства, входят министерства сельского хозяйства, транспорта, энергетики, жилищного строительства и городского развития.

Указания Белого дома поступили на фоне «бунта» радикально настроенных консерваторов по поводу соглашения о бюджетных расходах, которое спикер палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заключил с лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

Джонсон и Шумер, в частности, договорились о том, что в текущем финансовом году бюджетные расходы на работу правительства составят $1,66 трлн. Однако радикальные конгрессмены-республиканцы добиваются их сокращения как минимум на $70 млрд.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
Белый дом бюджет конгресс расходы США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров