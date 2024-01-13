Bloomberg: из-за «бунта» республиканцев-радикалов Белый дом призвал американские ведомства готовиться к возможному шатдауну

17:39
При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель
В результате удара украинской армии по селу в Грайворонском городском округе Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
17:30
Гол Палмера помог «Челси» победить «Фулхэм» в матче АПЛ
«Челси» победил «Фулхэм» в матче 21-го тура чемпионата Англии.
17:25
Захарова: Россия не бросит депортированных из Латвии граждан
Россия не бросит депортированных из Латвии граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
17:22
Захарова: депортация пенсионера из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи
Высылка российского пенсионера Бориса Каткова из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
17:22
Аналитик Меркурис заявил, что Россия подавит все украинские FPV-дроны
Россия в ближайшие месяцы сможет подавить все FPV-беспилотники ВСУ. С таким мнением выступил британский эксперт Александр Меркурис.
17:17
Захарова назвала выдворение пенсионера из Латвии попранием прав человека
Депортация российского пенсионера Бориса Каткова из Латвии попирает права и свободы человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
17:14
«Лада» обыграла «Автомобилист» и прервала серию из пяти поражений в КХЛ
«Лада» победила «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
17:05
Минобрнауки: повышение цен на обучение в вузах допускается в пределах инфляции
Централизованного повышения стоимости обучения в государственных вузах не будет, допускается повышение цены в пределах уровня инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
17:00
Плющев призвал к изменению системы отношений тренеров, игроков и судей в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об извинениях судьи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дениса Наумова перед тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.
16:55
В Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Военная администрация Сумской области на Украине сообщила о повреждении взрывом объекта инфраструктуры в населённом пункте Шостка.
16:55
Плющев: зацикленность Гашека на России становится похожей на определённую манию
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на слова олимпийского чемпиона Доминика Гашека, который предостерёг россиян от фотографий с президентом страны в социальных сетях.
16:54
Гаджиев: не вижу ни одного шанса на то, что Хабиб Нурмагомедов вернётся в MMA
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении в смешанные единоборства экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
16:44
В Wildberries опровергли версию о поджоге склада в Санкт-Петербурге
В Wildberries в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада в Санкт-Петербурге.
16:43
Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг возможное возвращение племянника в спорт
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном возвращении спортсмена в смешанные единоборства.
16:41
Новоизбранный глава Тайваня призвал КНР признать «новую ситуацию» в проливе
Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.
16:40
Два человека, включая водителя скорой помощи, ранены в Донецке при обстреле ВСУ
Два человека, включая водителя скорой помощи, пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
16:40
В ЦСКА заявили, что Арбузов переходит в «Балтику»
Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов переходит в «Балтику».
16:33
Непомнящий: Слуцкому будет не очень сложно подстроиться под китайский менталитет
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
16:31
Соннен предположил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру
Бывший боец Чэйл Соннен предположил, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.
16:31
Ndeke Luka: в ЦАР разбился вертолёт миссии ООН, три человека ранены
Вертолёт Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) потерпел крушение в регионе при заходе на посадку.
16:26
Патриархия Грузии предупредила о возможных беспорядках в Тбилиси
Акция в центре Тбилиси с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь может перерасти в беспорядки, сообщили в патриархии Грузии.
16:23
Новоизбранный глава Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с КНР
Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности вести переговоры с китайскими властями на условиях уважения и равенства.
16:23
Спортдиректор «Гавра» — о Кузяеве: мы счастливы, что у нас есть такой игрок
Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер высказался о российском полузащитнике Далере Кузяеве.
16:16
Кучаев: мой уход из ЦСКА обсуждается только в интернете
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев опроверг информацию об уходе из армейского клуба.
16:14
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
В четырёх регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
16:06
В СБР анонсировали появление экспериментальной дисциплины — командного спринта
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о появлении новой экспериментальной дисциплины — командного спринта.
16:03
Новоизбранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина
Одержавший победу на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ пообещал противостоять угрозам Пекина.
16:00
NYT: в ВСУ жалуются на уровень подготовки новобранцев
В украинских войсках пожаловались на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, а также сравнивают их с пьяницами, говорится в публикации газеты The New York Times.
15:53
Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.
15:51
Фёдор Емельяненко пожелал экс-чемпиону UFC Яну выйти из полосы неудач
Бывший глава Союза ММА России Фёдор Емельяненко высказался об экс-чемпионе UFC Петре Яне.
15:50
Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов для спасения своего кармана
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что удары западных стран по хуситам являются не помощью Саудовской Аравии, а попыткой спасти свой карман.
15:49
Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград
Прибывший в Псковскую область после депортации из Латвии российский пенсионер Борис Катков решил направиться в Калининград.
15:48
Карпов: Круговой близок к переходу в ЦСКА летом 2024 года
Защитник «Зенита» Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА летом 2024 года.
15:45
NYT: эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на фронте снижается
Применение украинскими войсками на передовой кассетных боеприпасов американского производства стало менее эффективным, говорится в публикации The New York Times.
15:43
Тюкавин: критика Захаряна необоснованна, он играет постоянно
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о критике в адрес полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
15:39
Тихонов: советую Дзюбе соблюдать субординацию
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о словах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в свой адрес.
15:35
Сотрудник Wildberries, которого искали после начала пожара на складе, нашёлся
Один из сотрудников Wildberries, которого искали после начала пожара на складе в Санкт-Петербурге, нашёлся.
15:33
Милонов назвал предателями покинувших Россию фехтовальщиков
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об отъезде Сергея и Виолетты Бида, а также Константина Лоханова в США.
15:27
Ещё один кандидат от оппозиции признал поражение на выборах на Тайване
Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ признал поражение на выборах главы администрации острова.
15:24
Аналитик Гетьман: ВС России продолжат наносить удары «Кинжалами» и Х-22
Российская армия продолжит наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины при помощи крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман.
15:21
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства острова.
15:17
Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о том, мог бы он возглавить столичный клуб.
15:17
В новом законопроекте могут снять бронь от мобилизации с украинских депутатов
Бронь с украинских депутатов от мобилизации могут снять в рамках нового законопроекта.
15:14
Большунов выиграл спринт на Кубке России по лыжным гонкам в Казани
Александр Большунов одержал победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Казани.
15:09
Оппозиционный кандидат признал поражение на выборах главы администрации Тайваня
Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня.
15:04
Фалеева одержала победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Казани
Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани.
15:04
Полковник запаса ВСУ Свитан назвал новое соглашение Киева и Лондона провалом
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что соглашение, которое подписали Украина и Великобритания, является полным провалом для Киева.
14:57
Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира в Аделаиде
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финале турнира в Аделаиде.
14:56
Госстройнадзор: Wildberries не обращалась за разрешением на ввод горящего склада
Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод горящего складского комплекса в Пушкинском районе города.
14:48
Смородская: если Миранчук останется в «Аталанте», это будет хорошо
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно карьеры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.