Bloomberg: из-за «бунта» республиканцев-радикалов Белый дом призвал американские ведомства готовиться к возможному шатдауну

Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало ведомствам подготовить свои планы относительно того, как они будут действовать в случае шатдауна, сообщает Bloomberg. Эти рекомендации появились на фоне «бунта» радикально настроенных республиканцев, выступающих против бюджетных договорённостей, которые были достигнуты между спикером палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократов в сенате Чаком Шумером.

Белый дом уведомил ряд ведомств о необходимости готовиться к возможному шатдауну, сообщает Bloomberg.



Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало ведомствам подготовить свои планы относительно того, как они будут действовать в случае временного прекращения государственного финансирования, из-за которого тысячи федеральных служащих могут быть отправлены в отпуск или вынуждены работать без оплаты, а некоторые государственные службы приостановят свою работу.



В число ведомств, которые могут попасть под временное прекращение работы правительства, входят министерства сельского хозяйства, транспорта, энергетики, жилищного строительства и городского развития.



Указания Белого дома поступили на фоне «бунта» радикально настроенных консерваторов по поводу соглашения о бюджетных расходах, которое спикер палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заключил с лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.



Джонсон и Шумер, в частности, договорились о том, что в текущем финансовом году бюджетные расходы на работу правительства составят $1,66 трлн. Однако радикальные конгрессмены-республиканцы добиваются их сокращения как минимум на $70 млрд.