WT: неправомерные расходы правительства США растут, но за это никого не увольняют

Неправомерные расходы правительства США в 2023 году составили $236 млрд, пишет The Washington Times. Однако при этом увольнения в госсекторе случаются в шесть раз реже, чем в бизнесе, и зарплата у чиновников выше, чем у работников частного сектора США.

Счётная палата американского правительства объявила, что в 2023 году на неправомерные платежи истрачено $236, сообщает The Washington Times. Если считать с 2003 года, то эта сумма составляет более $2,4 трлн.

Если бы подобная ситуация сложилась в бизнес-структуре и сотрудник тратил бы деньги компании на несанкционированные вещи, или оплачивал бы счета с завышенными ценами, или платил за товары и услуги, которые не были предоставлены, то его бы уволили. Но в госсекторе этого не происходит. По данным экспертов, среди американских федеральных госслужащих в год увольняют всего 0,5%. В бизнесе — в шесть раз больше.

При этом средняя зарплата чиновников США намного выше, чем в частном секторе. Если считать все социальные выплаты и компенсации, то зарплата среднего гражданского служащего федерального правительства в 2022 году составила $143 643, включая зарплату, медицинскую страховку, оплачиваемые дни отпуска, пенсию и праздники. По тем же параметрам средний работник частного сектора получил всего $88 152 за год.

Если в бизнесе предоставят неправильную финансовую отчётность правительству, это может привести к штрафу и даже тюремному заключению. Но налогоплательщики лишены того же права на прозрачность со стороны правительства, отмечает автор статьи. Он исключает из списка тех, от кого нужно требовать личной ответственности за расходы, только сотрудников особых секретных программ в министерстве обороны и разведке.

Отдельно автор статьи отмечает проблему, связанную с американскими университетами. По его словам, там больше нет плюрализма мнений: члены Демократической партии получили почти монополию (более 90%) на должности преподавателей и академических администраторов.

Кроме того, в университетах резко выросли расходы, при этом они не несут пользы для самих студентов. В частности, из-за усиления государственного регулирования и роста разнообразных программ по равенству и инклюзивности приходится нанимать новых сотрудников, которые стараются сделать так, чтобы их нельзя было уволить вне зависимости от качества их работы, пишет The Washington Times.