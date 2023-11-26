В двух зарплатах от бездомных — опрос WSJ показал, что жители США утратили веру в «американскую мечту»

«Американская мечта» кажется осуществимой только 36% жителей США, а 50% и вовсе уверены, что жизнь в Америке стала хуже, чем 50 лет назад. Таковы результаты нового опроса The Wall Street Journal. Опрос является очевидным свидетельством того, что американцы утратили веру в справедливость, чувствуют себя экономически неустойчивыми и считают, что находятся в паре зарплат от того, чтобы оказаться на улице, пишет издание.

Жители США утратили веру в «американскую мечту» — подавляющее большинство американцев считает её неосуществимой, сообщает The Wall Street Journal. Такие результаты показал новый опрос издания, проведённый совместно с независимой организацией по социальным исследованиям NORC.

Так называемая американская мечта — идея о том, что каждый, кто упорно трудится, может добиться успеха независимо от своего происхождения, — в сознании многих американцев оказалась недосягаемой. Опрос является очевидным свидетельством того, что жители США «чувствуют себя экономически неустойчивыми и не уверены в том, что лестница к более высокому уровню жизни остаётся прочной», утверждает The Wall Street Journal.

Согласно проведённому опросу, только 36% избирателей считают, что идея «американской мечты» по-прежнему актуальна и осуществима. Для сравнения — в 2012 году этот показатель составлял 53%.

Кроме того, половина участников опроса заявили, что «жизнь в Америке стала хуже, чем 50 лет назад», передаёт издание. Такая же доля опрошенных согласилась со следующим утверждением: «экономическая и политическая система США настроена против таких людей, как я».

«Американская мечта» показалась наиболее далёкой молодым людям и женщинам: всего лишь 28% процентов женщин и те же 28% людей, младше 50 лет, всё ещё верят в справедливость и реализуемость этой идеи.

Как сообщает издание, по политическому признаку избиратели оказались единодушны: приверженцы обеих партий отмечают «чувство неуверенности и недовольства». По словам одного из опрошенных, «люди чувствуют, что все находятся в паре зарплат от того, чтобы оказаться на улице».

Вину за такие пессимистичные настроения избиратели почти единогласно возлагают на политику Байдена и демократов. Инфляция опережает рост заработной платы уже второй год подряд, а ставки по ипотеке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет, отмечает The Wall Street Journal.