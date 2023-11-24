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ABC News: авария поезда в буквальном смысле отравила жителям Кентукки День благодарения

Материал представлен в переводе ИноТВ
Чрезвычайное положение было объявлено в отдалённом районе штата Кентукки, сообщает АВС News. По меньшей мере 16 вагонов поезда сошли с рельсов, что вызвало пожар. Оператор поезда подтвердил, что в двух из сошедших вагонов была расплавленная сера, которая при горении может вызвать серьёзные проблемы с дыханием. Это ЧП и вынужденная эвакуация испортили праздник Дня благодарения для местных жителей.
Чрезвычайное положение в отдалённом районе Восточного Кентукки. Сход поезда с рельсов вызвал пожар и опасения по поводу токсичных паров. День благодарения испорчен для сотен семей. Пожар уже потушен, а приказы об эвакуации и другие уведомления отменены. 
 
С подробностями корреспондент АВС Алекс Прешэ. 
 
Сегодня День благодарения закончился для дюжин семей из Кентукки после того, как власти объявили об эвакуации в связи с пожаром из-за сошедшего с рельсов поезда и разлива опасных химикатов. 
 
ЖЕНЩИНА: Мы отмечаем День благодарения? Видимо, уже нет. Очень страшно, потому что мы не знаем, как долго это продлится. 
 
Губернатор Энди Бешир объявил чрезвычайное положение в среду в округе Рок Касл, примерно в двух часах езды к юго-востоку от Луисвилла. Бригады часами тушили пламя от разлива. 
 
Транспортная компания CSX заявляет, что в двух из 16 вагонов, сошедших с рельсов, была расплавленная сера, которая выделяет диоксид серы при горении и может вызвать проблемы с дыханием. 
 
ЖЕНЩИНА: Меня накрыли эти химикаты, и у меня начался очень сильный приступ астмы. 
 
Бригады по уборке доставили специализированное оборудование и проводят мониторинг воздуха в этом районе. 
 
ДАСТИН ХАЙЗЕР, управление по чрезвычайным ситуациям штата Кентукки: В непосредственной близости от этого места не было обнаружено никаких признаков начиная с 12:30. 
 
В местной школе сегодня открылся пункт временного размещения для семей. Компания CSX сообщила о раздаче бесплатных ужинов в честь Дня благодарения для более 100 семей и 40 питомцев, расположившихся в номерах гостиницы. 
 
АЛЕКС ПРЕШЭ, корреспондент: Линдси, власти заявили сегодня, что местным жителям можно возвращаться домой. Федеральная команда сейчас работает на месте для установления причины этой аварии. Линдси?
 
Алекс, спасибо. 
 

Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.  

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