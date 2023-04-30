«Нас постоянно игнорируют»: жительница Огайо рассказала о нежелании властей помогать после крушения поезда с химикатами

Власти США совершенно игнорируют страдания жителей города Ист-Палестайн в штате Огайо, которые сообщают о серьёзных побочных эффектах для своего здоровья после крушения поезда с химикатами. Об этом в эфире телеканалу Fox News рассказала местная жительница Кортни Миллер. По её словам, местные медицинские учреждения не занимаются лечением пострадавших, поскольку те не соответствуют «критериям».

Администрация Байдена уже позабыла о крушении поезда в Ист-Палестайне. Некоторые утверждают, что она на самом деле никогда и не вникала в эту ситуацию. Крушение произошло почти три месяца назад, но жители города до сих пор страдают. Например, Линда Мерфи только что получила положительный результат на винилхлорид, вызывающий рак. Другие жители также сообщают о серьёзных побочных эффектах, таких как ухудшение зрения и одышка. Кортни Миллер живёт в Ист-Палестайне, она пострадала и присоединяется к нам с подробностями.

Спасибо большое за вашу историю и за то, что присоединились к нам. Кортни, как вы пострадали от крушения?

КОРТНИ МИЛЛЕР, жительница Ист-Палестайна, штат Огайо: У меня было много проблем: в основном это постоянная боль и колики в животе. У меня была одышка. Я несколько раз пыталась попасть в больницу из-за этого, но мне сказали, что я не соответствую критериям. Я училась в школе медсестёр, поэтому я понимаю, что это значит: если вы не соответствуете критериям, вас не примут, поэтому и лечить не будут. Я понимаю, что это значит с точки зрения медсестёр, однако нами до сих пор не занимаются. У меня были высыпания на лице, на боку, я не уверена, что вы видите… они гноились, но появились они только с правой стороны, на которой я обычно лежу, когда ложусь спать. Я не знаю, был ли это химический ожог или это появилось из-за диоксинов — и почему только на одной стороне моего лица, а не на другой? Я не понимаю…

Было ли у вас что-то подобное до крушения?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Никогда.

Итак, вы были в ста ярдах от того места, где это произошло. Мы слышали, что Агентство по охране окружающей среды ничего не делает, правительство ничего не делает. Где они? Можете ли вы связаться с ними, чтобы сообщить им, что происходит?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Не знаю. Я даже не знаю, как с ними связаться. Я один раз провела пять часов у ручья, а затем ещё много часов у ручьёв после этого, просто чтобы найти образцы и чтобы убедиться, что мы не остались незамеченными, и чтобы показать, что Агентство по охране окружающей среды лгало нам, что оно и делало. Я нашла диоксины и передала результаты анализов, и, что бы я ни делала, это просто... бесконечно, это бесконечно. Нас постоянно игнорируют, не предоставляют никаких ответов, просто ничего не делают. Мы все больны, и мы все устали болеть…

Кортни, я понимаю, что вы беспокоитесь о своей семье, и вы увезли свою семью. Вы всё ещё находитеь там, и теперь вам нужно приехать в Нью-Йорк с целью сдать анализы для того, чтобы узнать, что происходит с вашей кровью?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Да, сэр. Я неоднократно пыталась здесь это сделать, но мне говорят, что я не соответствую критериям, поэтому я не знаю, что ещё сделать, как кроме как поехать в Нью-Йорк, и я надеюсь, что врачи…

Извините, что прерываю вас, но вам выплатили деньги? Я слышал, что вам должны были выплатить компенсацию, чтобы пережить эти времена, обеспечить медицинское страхование или что-то в этом роде. Вы получили что-нибудь?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Нет, не получила.

Невероятно!

КОРТНИ МИЛЛЕР: Я даже и не просила.

Думаю, вы должны быть поактивнее, чтобы узнать об этом, потому что вы не должны испытывать это. Вам должны помочь.

Жительница Ист-Палестайна Кортни Миллер рассказала вам историю о тех страданиях, которые выпали на её долю после крушения. Не ждите, что власти сами с вами свяжутся. Я понадеялся на главу Агентства по охране окружающей среды. Интересно, где он сейчас? Спасибо, Кортни.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2023 года.