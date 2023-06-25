ABC News: ещё одна утечка химикатов — неподалёку от Йеллоустонского заповедника сошёл с рельсов и рухнул в реку поезд

В штате Монтана в 177 километрах от границ Йеллоустонского национального парка произошло крушение поезда, часть вагонов которого в результате обрушения железнодорожного моста рухнули в реку Йеллоустон, передаёт ABC News. По данным канала, из вагонов в реку произошла утечка плавленой серы и горячего асфальта. Местные власти, впрочем, уверяют, что угрозы жизни и имуществу людей авария не создала.

Новости из Монтаны: после обрушения моста в реку Йеллоустон рухнуло несколько вагонов грузового поезда. В результате было повреждено сразу несколько цистерн, из которых в реку начали вытекать химикаты. Произошло крушение к северо-востоку от сокровища Америки — Йеллоустонского национального парка. На место поспешно выехали сотрудники экстренных служб. Последние подробности — в репортаже корреспондента ABC Зорин Ша.

Экстренные службы сегодня в спешке принимают меры, дабы удержать под контролем утечку опасных химикатов в реку Йеллоустон, начавшуюся в результате обрушения моста и схождения с рельсов поезда, несколько вагонов которого рухнули в воду. На свежих кадрах можно увидеть повреждённые вагоны, погружённые в воды Йеллоустона. Представители властей сообщают, что крушение произошло сегодня утром в округе Стиллвотер примерно в 64 километрах к западу от города Биллингс, штат Монтана, и в 177 километрах к северо-востоку от границ Йеллоустонского национального парка.

На снимках можно видеть, как из обломков вагонов вытекает вещество жёлтого цвета.

В компании Montana Rail Link, которой принадлежит поезд, подтвердили, что члены локомотивной бригады сейчас находятся в безопасности и за медицинской помощью не обращались.

ДЭВИД СТЭЙМИ, глава службы округа Стиллвотер по чрезвычайным ситуациям: Конечно, последствия будут серьёзные, и повлияют они на движение поездов по всей Монтане.

Как сообщили ABC News официальные лица, в четырёх рухнувших в реку вагонах перевозилась плавленая сера, а ещё в трёх — горячий асфальт. Чиновники подтвердили, что эти субстанции попали в реку. На водоочистных объектах трёх городов, включая Биллингс, теперь принимают экстренные меры предосторожности; горожанам рекомендуют расходовать воду экономно, но вместе с тем подчёркивается, что информации о каких-либо угрозах для жизни или имущества людей нет.

ЗОРИН ША, корреспондент ABC News: А чиновники тем временем до сих пор пытаются установить, как именно произошло это крушение, ответив на вопрос, стали ли причиной недавние дожди, из-за которых обрушился мост, или же он рухнул после того, как поезд сошёл с рельсов. Уитт?

Спасибо вам, Зорин!

Дата выхода в эфир 24 июня 2023 года.