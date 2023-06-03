Sky News: сотни погибших — на востоке Индии произошла крупная железнодорожная авария

В индийском штате Одиша в пятницу произошло крушение с участием трёх поездов, сообщает Sky News. По информации канала, в аварии погибли как минимум 233 человека.
В индийском штате Одиша на востоке страны произошла масштабная железнодорожная авария с участием как минимум двух составов, унёсшая жизни по меньшей мере 233 человек, передаёт британский канал Sky News.
Как пишет сайт канала, в Одише сначала столкнулись два поезда, в результате чего сошли с рельсов около десяти вагонов одного из составов. Обломки вагонов в итоге рухнули на соседний железнодорожный путь, и в них врезался третий состав, также частично сошедший с рельсов.
Согласно заявлениям местных властей, в результате крушения травмы различной степени тяжести получили более 800 человек, отмечается в материале SKy News. По данным канала, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что крайне встревожен в связи с аварией и подтвердил, что на месте крушения продолжаются спасательные работы.
Индийская сеть железных дорог, перевозящая 12 млн человек в сутки на 14 тыс. поездах, является крупнейшей железнодорожной сетью под единым управлением в мире, пишет сайт Sky News. Между тем, несмотря на все усилия правительства Индии по улучшению безопасности железнодорожного транспорта, в стране ежегодно происходят сотни аварий. Причиной большинства из них становится человеческий фактор или устаревшее сигнальное оборудование, сообщает британский канал.
Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в последнее время Вашингтон фиксирует «опасные манёвры», которые совершает китайская военная авиация в отношении самолётов США и их союзников в международном воздушном пространстве.
Экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника численностью до десяти человек, которая пыталась произвести разведку передовых позиций ВС России на севере ДНР.
Акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал RT, какие правила стоит соблюдать беременным, чтобы облегчить течение токсикоза. В частности, по словам специалиста, женщинам, ожидающим ребёнка и столкнувшимся с такой проблемой, стоит пить больше воды и соблюдать режим дня.
США обеспокоены тем, что КНР не проявляет желания «более серьёзно» работать над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием военных двух стран, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку после ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой республики Косово.
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов считает, что главные действующие лица мирового спорта с нетерпением ждут возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международную арену.