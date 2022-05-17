NTD: под Барселоной товарный поезд столкнулся с пассажирским

16:46
Президент Венгрии назвала условие для принятия антироссийских санкций
В Венгрии заявили, что проголосуют за включающие в себя эмбарго на поставки нефти санкции против России при условии, если ЕС профинансирует энергетическую безопасность страны.
16:42
Опрос показал отношение россиян к коллегам по работе
Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, в каких отношениях жители России находятся со своими коллегами.
16:39
Канцлер Австрии Нехаммер заявил об отсутствии у страны намерения вступить в НАТО
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об отсутствии у его страны намерения вступить в Североатлантический альянс. Об этом он сказал в ходе визита в Чехию.
16:34
Гончаренко положительно оценила стабильность работы в ФФККР
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что стабильность в руководстве Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) даёт ощущение защищённости и уверенности в завтрашнем дне.
16:28
Зампреды правления Сбербанка Бурико и Мальцев покидают банк
Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова приняли решение уйти из банка.
16:22
Путин назвал надуманными судебные тяжбы против российских энергокомпаний
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли заявил, что против российских энергокомпаний на Западе ведутся надуманные судебные тяжбы, для бизнеса создаются трудности.
16:21
Шкртел объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем
Бывший футболист сборной Словакии, «Зенита», «Ливерпуля» и ряда других клубов Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 37 лет.
16:19
Автомобильная ассоциация: цены на бензин в США вновь установили рекорд
В США 17 мая цены на бензин вновь обновили исторические максимумы.
16:19
Глава Минцифры Шадаев заявил о возвращении части IT-специалистов в Россию
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что порядка 80% россиян, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, в том числе IT-специалисты.
16:18
В ЛНР сообщили об освобождении села Орехово
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил об освобождении села Орехово в Донбассе.
16:13
В Госдуме одобрили законопроект о бесплатном проезде детей в электричках
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о предоставлении права бесплатного проезда в электричках для детей от пяти до семи лет.
16:03
Жена Газинского сообщила, что футболист покинет «Краснодар» по окончании сезона
Супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского Александра сообщила, что футболист проведёт свой последний матч в составе команды с «Ахматом».
16:03
Байден встретится с президентом Финляндии и премьером Швеции 19 мая
Президент США Джо Байден 19 мая примет в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон.
16:02
Жулин отреагировал на выдвижение Горшкова на пост президента ФФККР
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что нормально относится к выдвижению Александра Горшкова на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
15:57
Чесноков считает, что Медведеву будет непросто в первом матче после операции
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет нелегко победить француза Ришара Гаске на турнире в Женеве (Швейцария).
15:53
Тарасова о переизбрании Горшкова: не надо ничего менять, когда хорошие результаты
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах руководителя организации.
15:46
Парламент Финляндии одобрил большинством голосов присоединение страны к НАТО
Парламент Финляндии одобрил большинством голосов присоединение страны к НАТО. Отмечается, что 188 депутатов из 200 проголосовали за присоединение к альянсу.
15:46
Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента ФФККР
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах руководителя организации.
15:44
Мантуров заявил об обязательстве Renault помогать с поставками компонентов АвтоВАЗу
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что одно из условий сделки Renault по АвтоВАЗу — помощь с поставками комплектующих.
15:42
В Тверской области зарегистрировали 43 случая коронавируса за сутки
В Тверской области зарегистрировали 43 случая коронавируса за последние сутки.
15:39
Путин: ситуация на Украине связана с непродуманной политикой Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что всё происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада.
15:37
Лоза: в плане результата Березуцкий не справляется со своей работой в ЦСКА
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.
15:36
В Татарстане выявили 183 случая коронавируса за сутки
В Татарстане выявили 183 случая коронавируса за последние сутки.
15:36
Глава МИД Германии Бербок уверена в быстром вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Глава МИД Германии Анналена Бербок убеждена в быстром присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
15:34
В России могут ввести дистанционные медосмотры для водителей общественного транспорта
В Госдуме России планируют рассмотреть законопроект о проведении дистанционных медицинских осмотров водителей общественного транспорта.
15:30
В Оренбургской области зафиксировали 42 случая COVID-19 за сутки
В Оренбургской области зафиксировали 42 случая COVID-19 за последние сутки.
15:29
Путин: Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления европейских стран об отказе от российских энергоресурсов.
15:28
Путин: на Западе начали завышать возможности альтернативной энергетики
Политические классы на Западе начали спекулировать на озабоченности людей проблемой изменения климата и по политическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики, считает президент России Владимир Путин.
15:28
В Крыму рассказали о мероприятиях в «Ночь музеев»
В Крыму всероссийская акция «Ночь музеев» состоится в субботу, 21 мая. Представители учреждений культуры рассказали о предстоящей программе в регионе.
15:26
Автоэксперт Баканов назвал критерии автомобиля для поездок на дачу
Автоэксперт Пётр Баканов перечислил главные критерии, которым должна соответствовать машина для поездок на дачу.
15:24
Адвокат Хурчакова назвала нюансы раздела ипотечного имущества при разводе
Адвокат, медиатор Наталья Хурчакова рассказала, как по закону делится ипотечное имущество в случае развода.
15:23
«РБ Спорт»: собрание клубов РПЛ пройдёт 19 мая
19 мая состоится собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), где будет решена общая позиция команд по поводу формата будущего сезона и количества участников.
15:22
В Удмуртии подтвердили 37 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии подтвердили 37 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:18
Около 120 тысяч человек примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» по всей России
Около 120 тыс. человек примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» в 85 регионах России. Мероприятие состоится 22 мая.
15:10
Патрушев: спецоперация сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказал мнение, что спецоперация на Украине сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим.
15:08
Патрушев: неолиберализм коллективного Запада на глазах превращается в фашизм
Неолиберализм коллективного Запада превратился в идеологию фашизма, направленную на искоренение русского мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
15:08
В «Металлурге» заявили, что найдут деньги, если Малкин захочет вернуться в клуб
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков отреагировал на информацию о том, что «Питтсбург Пингвинз» не планирует продлевать контракт с российским форвардом Евгением Малкиным.
15:07
Мосбиржа сообщила о резком росте спроса на неосновные валюты
Согласно данным Мосбиржи, в марте — апреле текущего года в России зафиксировали взрывной рост спроса на неосновные валюты.
15:03
Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса
Переговоры между Россией и Украиной не идут, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на полях конференции клуба «Валдай».
15:00
Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов странами Запада
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты» прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов странами Запада.
15:00
Эндокринолог Саввина рассказала, как пребывание на солнце влияет на уровень сахара в крови
Эндокринолог Татьяна Саввина рассказала, что людям с сахарным диабетом стоит соблюдать меры предосторожности, находясь на солнце.
14:56
В Кемеровской области зарегистрировали 81 случай COVID-19 за сутки
В Кемеровской области зарегистрировали 81 случай COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 54 жителя.
14:53
Техноблогер Смирнов назвал способ продлить срок службы батареи в смартфоне
Техноблогер Виктор Смирнов, эксперт в сфере IT-технологий, посоветовал не пользоваться смартфоном, пока он заряжается, поскольку аккумулятор устройства испытывает в этот период повышенную нагрузку.
14:52
Песков: Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, который пройдёт в конце мая.
14:51
Газизов заявил, что в РПЛ слишком много московских клубов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему выступает за увеличение количества клубов в Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18.
14:50
Соглашение о побратимстве подписано между властями Луганска и Нижнего Тагила
Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали власти двух городов 17 мая.
14:50
Песков напомнил, что для вывоза зерна с Украины необходимо сначала разминировать порты
В Кремле напомнили, что прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, потому что опасность для судоходства сохраняется.
14:48
В Иркутской области выявили 47 случаев COVID-19 за сутки
В Иркутской области выявили 47 случаев COVID-19 за последние сутки.
14:44
IT-специалист Раевский рассказал об уязвимости пользователей VPN-сервисов
Гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский предупредил, что данные пользователя, которые передаются с использованием VPN-сервиса, могут быть доступны провайдеру этой частной сети.
14:41
Старт московского этапа полумарафона «Забег.рф» пройдёт на Красной площади
Старт московского этапа полумарафона «Забег.рф» состоится на Красной площади, заявила руководитель оргкомитета Ксения Шойгу.