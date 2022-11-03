CNA: в крушении моста в Индии обвиняется фирма, проводившая его ремонт

Индийская прокуратура обвинила фирму-подрядчика, выполнявшую ремонт моста в штате Гуджарат, в его крушении, сообщает канал CNA. В ходе следствия было установлено, что в ходе ремонтных работ не был заменён один из проржавевших тросов. Кроме того, ремонтная компания установила новые материалы, которые оказались слишком тяжёлыми для моста.

В обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в воскресенье вечером прокуратура Индии обвинила команию, выполнявшую работы по его обновлению. Полиция считает, что в ходе ремонтных работ подрядчики постелили более тяжёлый настил, но при этом не заменили основной, проржавевший трос. На данный момент девять человек были задержаны по обвинению в непреднамеренном убийстве, а также по подозрению в совершении преднамеренного убийства. В числе арестованных состоят работники билетных касс, допустившие слишком большое число людей на мост, а также подрядчики, отвечавшие за ремонтные работы.

Водолазы обыскали реку Мачу, где к настоящему моменту было обнаружено 135 тел. Пешеходный мост был построен во времена британского колониального владычества. Он открылся после реконструкции за четыре дня до инцидента. По словам свидетелей, сотрудники охраны с трудом справлялись с контролем толпы, когда случилась трагедия. Выжившие говорят, что на мосту была такая давка, что людям не удалось быстро убежать, когда тросы начали рваться.

Ребекка Бундхун присоединяется к нам из Мумбаи. Ребекка, катастрофа с этим мостом стала одной из самых ужасных за последние десятилетия: она породила широкий общественный запрос на отчётность. Менеджер из компании, обвиняемой в крушении, называет происшествие «волей бога»: как власти реагируют на последние детали проводящегося сейчас расследования?

РЕБЕККА БУНДХУН, корреспондент CNA: Всё больше деталей всплывает на поверхность с момента объявления о проведении расследования. Был также создан специальный комитет, призванный расследовать причины катастрофы. Мы также имеем сведения, что Верховный суд заслушает петицию, призывающую провести судебную экспертизу по поводу обрушения моста.

Крушение произошло в минувшее воскресенье, его жертвами стали более 130 человек. Кто-то утонул, кого-то унесло течением, кто-то погиб от удара о речное дно. При этом на свет выходит всё больше и больше недосмотров: один из следователей рассказал суду, что один из тросов на мосту проржавел, и, если бы его заменили, трагедию можно было бы предотвратить.

Мы также получили информацию, что компания, проводившая реновацию моста в течение семи месяцев, привнесла изменения в конструкцию полотна, что также могло поспособствовать крушению. Новые материалы могли оказаться слишком тяжёлыми для моста. Также, со слов свидетелей и прочей собранной информации, мы узнали, что мост в момент крушения был переполнен людьми.

Вопросы по-прежнему задаются — и ответы по-прежнему нужны. В частности, о том, какие факторы ещё послужили причиной этой катастрофы.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2022 года.

