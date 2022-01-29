Hill: не дождался Байдена — в Питтсбурге рухнул мост за несколько часов до приезда президента с инфраструктурным планом

За несколько часов до визита президента Джо Байдена в Питтсбург, где тот должен был провести мероприятие, посвящённое инфраструктуре, в этом городе рухнул мост, пишет The Hill. Как отмечает газета, в результате происшествия пострадало не менее трёх человек, а рядом с мостом чувствуется «сильный запах газа».

В пятницу утром в американском Питтсбурге рухнул мост, причём инцидент произошёл буквально за несколько часов до того, как президент США Джо Байден планировал посетить этот город, чтобы провести мероприятие, посвящённое инфраструктуре, пишет The Hill.

Департамент общественной безопасности Питтсбурга сообщил, что полиция, пожарные и прочие экстренные службы отправились на место обрушения моста неподалёку от авеню Саут-Брэддок и Форбс.

В результате происшествия пострадало не менее трёх человек, которые были доставлены в больницу; их жизням ничто не угрожает. В то же время американские чиновники организовали поисковую операцию под мостом, чтобы убедиться, что больше никаких жертв не было.

При этом местные власти отметили, что рядом с рухнувшим мостом чувствуется «сильный запах газа» и призвали общественность пока что избегать этого района.

Обрушение моста произошло незадолго до того, как Байден, а также ряд других высокопоставленных демократов в Пенсильвании собирались посетить город для участия в одном мероприятии.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден в курсе этого инцидента, и его мероприятие пройдёт по расписанию.

«Президент благодарен всем сотрудникам служб экстренного реагирования, которые незамедлительно отправились на помощь водителям, которые находились на мосту во время инцидента. Президент продолжит поездку, запланированную на сегодня, оставаясь на связи с местными чиновниками по вопросам дополнительной помощи, которую мы можем оказать», — заявила она.