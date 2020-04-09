NTD: благодаря карантину обрушение моста в Италии обошлось без жертв

В Италии обрушился мост, по которому проходит обычно оживлённая трасса из Генуи во Флоренцию. Однако на этот раз масштабных жертв удалось избежать благодаря тому, что из-за карантина на мосту почти не было машин, передаёт NTD. Пострадали лишь два водителя грузовиков, которые отделались лёгкими телесными повреждениями.
Тот самый случай, когда пандемия коронавируса поспособствовала спасению жизней! На севере Италии обрушился автомобильный мост через реку Магра. Он находится около города Аулла и соединяет Тоскану и Лигурию. Длиной — 260 метров, высотой — восемь.
По нему проходит обычно оживлённая трасса из Генуи во Флоренцию. Но из-за общенационального карантина в момент обрушения конструкция была почти пустой.
Рухнул мост примерно в 10:30 утра. Как сообщают пожарные, пострадали два водителя грузовиков — впрочем, оба отделались лёгкими телесными повреждениями. Обоих отправили в больницу.
Пока пожарные продолжают исследовать местность. Причина обрушения пока не называется. Но известно, что в прошлом году автомобилисты сообщали о том, что после длительного периода дождей в конструкции моста образовалась трещина. Потом её отремонтировали.
Напомним, в августе 2018 года в итальянском городе Генуя также обрушился мост. Тогда погибло 43 человека. А в прошлом году из-за сильных ливней обрушился 30-метровый участок моста между Савоной и Турином.
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