Die Welt: итальянская мафия жаждет наживы в условиях коронавируса

В условиях эпидемии коронавируса в Италии поднимает голову мафия. Как пишет Die Welt, власти утратили бдительность, а простым людям все равно, откуда берутся еда и лекарства, в условиях потенциальной нехватки того и другого. Поэтому различные мафиозные кланы только и ждут возможности для обогащения.

На фоне пандемии коронавируса в Италии растут страхи перед старым врагом — мафией. Как пишет Die Welt, во времена, когда страна парализована и переживает связанный с этим тяжёлый экономический кризис, различные кланы только и ждут возможности для обогащения.

Журналист и эксперт по мафии Роберто Савиано пишет в своей недавней статье: «Пандемия по очень простой причине является идеальной кормушкой для мафии: голодающим людям, ищущим хлеб, всё равно, в какой печи его испекут и кто его распределяет. Люди, нуждающиеся в лекарствах, будут платить за них, не спрашивая, кто их продаёт. Возможность выбирать у людей есть только во времена мира и благополучия».

Мафия действительно укрепила свои позиции именно в тех сферах общественной жизни, которые считаются жизненно необходимыми в кризисные времена. Так, среди «заслуг» разных кланов — доли в компаниях, занимающихся вывозом мусора, уборкой помещений, логистикой, похоронами, продажей продуктов питания и бензина.

«Мафия знает, что нужно сейчас и понадобится в будущем — и распределяет товары на своих условиях. И так было всегда», — подчеркнул Савиано.

Ещё хуже, по его словам, то, что мафия проникла, среди прочего, в систему здравоохранения, о чём говорит, в частности, недавний обвинительный приговор Карло Кириако. Занимая должность руководителя отделения Министерства здравоохранения в североитальянской провинции Павия, он в то же время был связан с Ндрангетой — калабрийской «сестрой» сицилийской Козы Ностры.

Ещё одно преимущество для организованной преступности в кризисные времена связано с тем, что внимание властей притупляется. Практически все новости посвящены пандемии, так что мафия может действовать практически незаметно. К примеру, торговля наркотиками переместилась из общественных мест в бесконечные очереди перед супермаркетами и аптеками.

При этом выгода, которую мафия извлекает из кризиса, не исчезнет после отмены жёстких ограничительных мер, принятых в рамках борьбы с вирусом. Ведь после окончания пандемии Италия столкнётся с тяжёлым экономическим кризисом, который мафия также обернёт в свою пользу.

«После кризиса лучшие бизнес-возможности получат самые сильные. У мафиозных кланов есть большие деньги, и они будут вполне в состоянии использовать возможности, которые возникнут на рынке», — рассказал мэр Милана Джузеппе Сала.

Однако, по его словам, ещё более серьёзная ситуация, по словам Салы, складывается на юге страны.

«Там мафия будет помогать гражданам, сталкивающимся с самыми большими проблемами, и перетянет эту категорию населения на свою сторону», — добавил чиновник.