CNN: общеевропейский рейд принёс плоды — арестовано 90 членов итальянской мафии

Власти европейских стран скоординировались, и в результате по всей Европе прошли рейды, благодаря которым удалось арестовать как минимум 90 членов итальянского преступного синдиката «Ндрангета», передаёт CNN. Эта группировка действовала в основном в регионе Калабрии, однако в том числе, например, переправляла наркотики из Италии в Нидерланды. Помимо того, в рамках отдельной операции сицилийская полиция задержала предполагаемого «крёстного отца» «Коза Ностра».

А теперь к европейским новостям. По меньшей мере 90 человек задержаны полицией в результате нескольких рейдов властей разных стран против членов мафии. А ранее в Сицилии арестовали вероятного главу «Коза Носта» вместе с десятками других членов.

На связи с нами из Берлина наш старший международный корреспондент Атика Шуберт, она расскажет подробности. Эти рейды были столь стремительными, они прошли по всей Европе, их целью была мафия «Ндрангета». Кто это и что там происходило за кулисами этой крупной операции?

АТИКА ШУБЕРТ, старший международный корреспондент CNN: Да, это была крупная операция на территории многих государств Евросоюза. «Ндрангета» — организованный преступный синдикат, который действует в итальянском регионе Калабрии, но по своим масштабам это по-настоящему глобальная группировка. Именно об этом сегодня говорил на пресс-конференции итальянский прокурор. Только послушайте список стран, которые участвуют в этой операции по поимке «Ндрангеты»: Италия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания и Суринам.

90 человек задержаны. Большинство из них — сегодня утром в Калабрии, но большое число и здесь, в Германии. Полиция изъяла тысячи килограммов кокаина — и это много, ведь «Ндрангета», как считается, контролирует торговлю кокаином в Европе.

В особенности власти пытаются понять, как «Ндрангета» переправляла кокаин, как полагают, по всей видимости, из портов Генуи и Неаполя в Роттердам и Амстердам. Невероятно, но всё это происходило под прикрытием пиццерий, остерий, ресторанов, кафе-мороженных. Все они кажутся обычными местами, но, по мнению полиции и следователей, все они были ширмой для действий «Ндрангеты».

Например, это расследование было начато в 2016 году, но ещё раньше две пиццерии в Нидерландах попали в поле зрения полиции по подозрению в том, что там отмывали деньги. Тогда здесь, в Германии, а также в Италии был составлен целый список подозреваемых в связях с «Ндрангетой».

Так что это по-настоящему выдающаяся мафиозная структура. И мы впервые видим, как страны скоординировались вне своих границ, чтобы атаковать «Ндрангету» по всему Европейскому союзу.

Это была крупнейшая операция по поимке «Ндрангеты». Однако во вторник в Италии провели отдельную операцию, в результате которой были арестованы 45 человек, включая так называемого крёстного отца сицилийской мафии. Есть ли между этими двумя рейдами связь?

АТИКА ШУБЕРТ: Это две разные операции, между ними нет связи. Этот рейд был операцией местной полиции Сицилии. Там следили за человеком, которого считали новым «крёстным отцом» мафии «Коза Ностра». И вчера его, наконец, арестовали. Эти операции совпали случайно, этот рейд не имеет ничего общего с гораздо более обширным общеевропейским расследованием по «Ндрангете».

Ясно. Атика Шуберт была с нами на связи из Берлина. Атика, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2018 года.