Guardian о крупной облаве на итальянскую мафию: среди задержанных политики и полицейские

Итогами спецоперации итальянской полиции в городе Вибо-Валентия стало задержание 300 человек: подозревается, что все они состояли в мафиозной группировке «Ндрангета», сообщает The Guardian. Согласно данным издания, среди задержанных есть бывшие и действующие политики, чиновники, а также полицейские.
Итальянская военная полиция арестовала 300 человек, которых подозревают в том, что они состояли в крупной мафиозной группировке «Ндрангета», пишет The Guardian. Издание отмечает, что среди задержанных есть политики и чиновники: утверждается, что это вторая крупнейшая облава на мафию в истории Италии.
Спецоперация, в которой приняло участие 2500 полицейских, прошла в городе Вибо-Валентия. Задержанные подозреваются в вымогательствах, убийствах и в отмывании денег. Расследование началось ещё в 2016 году: в число арестованных входит бывший член партии Forza Italia Джанкарло Питтелли, а также бывший региональный чиновник, мэр, член одной политической партии и офицер полиции.
В ходе операции были раскрыты некоторые секреты «Ндрангеты», отмечает The Guardian. В частности, полиция узнала о специальной фразе, которую должны были повторять члены банды, перед тем как стать полноценными «главарями» мафии. Эта фраза содержит цитату трёх рыцарей XVI века, которые, согласно легенде, были основателями трёх мафиозных группировок: «Коза Ностры», «Каморры» и «Ндрангеты».
«Государство вновь продемонстрировало свою способность реагировать, отправляя людей и оборудование в прямую атаку. Сегодня для законности прекрасный день», — приводит издание слова главы парламентской комиссии по противодействию мафии Николы Мора.
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