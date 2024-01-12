WSJ: Пентагон представил стратегию стимулирования ВПК — но в отрасли настроены скептически

Министерство обороны США в четверг обнародовало «стратегию по производственной базе», призванную обеспечить рост производства вооружений, сообщает WSJ. По информации издания, план Пентагона не содержит никаких сенсаций, а к тому же вызывает сомнения у отдельных представителей сектора, которые считают, что он по целому ряду причин вряд ли будет реализован в полной мере.

Пентагон дал старт очередной кампании по стимулированию американского ВПК к наращиванию производства вооружений — однако в ведомстве признают, что для достижения такой цели понадобится целое поколение, сообщает The Wall Street Journal.

Как уточняется в материале издания, американское минобороны в четверг опубликовало так называемую «стратегию по производственной базе», предусматривающую комплекс мер по укреплению наиболее слабых мест в производственной цепочке и привлечению новых производителей, тысячи из которых за последнее десятилетие покинули оборонный сектор.

Впрочем, качественно новых элементов в стратегии немного: речь большей частью идёт об уже инициированных ранее шагах, благодаря которым в ВПК были вложены миллиарды долларов для строительства новых заводов по производству артиллерийских снарядов и других боеприпасов, сокращения зависимости от поставок сырья и запчастей из Китая и налаживания более тесного сотрудничества с союзниками, включая Великобританию и Австралию, разъясняет корреспондент WSJ.

По информации газеты, ведущие компании отрасли в целом поддерживают курс Пентагона, однако отдельные её представители опасаются, что он выльется в дополнительные расходы для отбора поставщиков, укрепления кибербезопасности и расширения внутренних производственных мощностей, что станет бременем в том числе и для компаний.

Другие критики полагают, что инициативу похоронят нехватка бюджета и крайне медленный процесс принятия решений в минобороны и конгрессе. Чиновники Пентагона вместе с тем отмечают, что перешли на более оперативные процедуры поиска подрядчиков для многолетних контрактов, дабы чётче сигнализировать участникам рынка о росте спроса и снять опасения по поводу того, что нынешний подскок вскоре выдохнется, как это уже происходило в прошлом, пишет WSJ.

Наконец, часть скептиков отмечают, что обнародование стратегии, которая изначально должна была быть представлена ещё в декабре, — это лишь попытка добиться от властей увеличения оборонного бюджета: программа расходов Пентагона на 2024 год не предусматривает никакого роста в реальном выражении и может быть даже сокращена, если в конгрессе не договорятся по бюджету. Как подчёркивают пессимисты, мрачные предостережения о необходимости укреплять ВПК звучат в США каждый год и конгресс раз за разом увеличивает оборонные расходы, однако проблема не решается.

Неопределённость в бюджетном плане ограничивает рост курса акций оборонных подрядчиков — их ценные бумаги вот уже год дорожают медленее, чем в целом по рынку, несмотря на рекордные объёмы заказов, отмечается в материале WSJ.