WSJ: «Слишком много нерешённых вопросов» — у спикера Джонсона остаётся меньше двух недель для утверждения нового бюджета

17:58

BI: Залужный в 2022 году планировал дерзкое наступление, чтобы изолировать Крым

Главком ВСУ Валерий Залужный выступал за проведение масштабного контрнаступления в зоне СВО ещё в 2022 году, однако Соединённые Штаты были против этого, сообщает Business Insider со ссылкой на книгу Our Enemies Will Vanish, написанную журналистом The Wall Street Journal Ярославом Трофимовым.