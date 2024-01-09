WSJ: «Слишком много нерешённых вопросов» — у спикера Джонсона остаётся меньше двух недель для утверждения нового бюджета

У нынешнего спикера палаты представителей Майка Джонсона остаётся меньше двух недель для утверждения нового федерального бюджета, чтобы избежать шатдауна правительства. При этом, как отмечает The Wall Street Journal, ему придётся каким-то образом избегать тех же подводных камней, которые три месяца назад привели к отставке его предшественника Кевина Маккарти.

У нынешнего спикера палаты представителей Майка Джонсона остаётся меньше двух недель для утверждения нового федерального бюджета, чтобы избежать шатдауна правительства. При этом, как отмечает The Wall Street Journal, ему придётся каким-то образом избегать тех же подводных камней, которые три месяца назад привели к отставке его предшественника Кевина Маккарти.

В минувшие выходные Джонсон уже достиг соглашения с сенатом, возглавляемом демократами. Теперь ему предстоит убедить своих коллег-республиканцев принять план общих расходов на 2024 финансовый год. На данный момент речь идёт от сумме $1,66 трлн.

Эксперты говорят, что спикеру придётся непросто, поскольку республиканцы пока не готовы к компромиссу, а их в палате большинство. Бывшему спикеру Маккарти в сентябре удалось протащить законопроект о краткосрочных расходах, тем самым предотвратив шатдаун. Однако за этим последовала его отставка, организованная однопартийцами-республиканцами.

Джонсон признаёт, что сейчас у него ещё меньше поддержки, чем было у Маккарти. «Мы имеем дело с теми цифрами, которые у нас есть. Очевидно, что это будет, возможно, самое маленькое большинство в истории конгресса», — цитирует спикера WSJ.

В конце прошлого года удалось отложить разборки из-за расходов благодаря краткосрочной сделке. Теперь крайними сроками стоят даты 19 января и 2 февраля, и это, по мнению издания, будет самым серьёзным испытанием для Джонсона.

В своём послании коллегам он признаёт, что окончательная сумма не соответствует тому уровню, на который многие рассчитывали. Однако он считает, что такая сделка поможет направить деньги в пользу республиканских программ вместо тех, которые финансируются в рамках проектов, принятых при демократах.

Интересно, что аналогичное послание отправлял и Маккарти, и проблемы возникают похожие. WSJ отмечает, что соглашение устанавливает только уровни расходов на оборону и не связанные с ней расходы, однако обходит детали. Это значит, что предстоит разработать все соответствующие законопроекты до того, как у некоторых департаментов просто закончатся деньги.

Республиканцы дали понять, что пока никто не собирается отстранять Майка Джонсона от работы, однако, как пишет издание, недовольство звучит всё громче. Чаще всего жалуются на то, что итоговая сделка ничего не даёт для решения пограничных проблем. Также критикуют различные бюджетные трюки, которые используются для избежания реальных сокращений.

«Я не доверяю вашингтонской математике, и вам не советую», — цитирует WSJ члена палаты представителей Энди Оглса.

Переговорщики в сенате отдельно работают над изменениями в пограничной политике США. Именно к этому приковано внимание республиканцев, поскольку они ранее назвали это условием для одобрения пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $110,5 млрд.

Ведущий переговорщик от республиканцев сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил журналистам, что соглашение по обеспечению безопасности границ не будет готово на этой неделе вопреки его предыдущему прогнозу: «Слишком много нерешённых вопросов».

Эксперты отмечают, что проблемы спикера Джонсона осложняются ещё и тем, что он пообещал включить в бюджетное соглашение меры, потенциально связанные с абортами и другими актуальными проблемами. Демократы не согласны на этот шаг, а без их поддержки Джонсону светит очередная тупиковая ситуация.

Как пишет WSJ, военные расходы в новом соглашении могут составить $886 млрд. Но республиканцев больше интересует незащищённая часть реестра дискреционных расходов. Ранее Джонсон сообщил, что в бюджете будет около $704 млрд таких расходов, не связанных с обороной. Эта цифра включает в семя дополнительные расходы на сумму около $69 млрд в соответствии с соглашением, заключённым в прошлом году между Байденом и Маккарти.

В результате расходы на 2024 финансовый год составят около $1,66 трлн, а не $1,59 трлн, заявленных Джонсоном. Спикер попытался сгладить эту проблему, попросив республиканцев сосредоточиться на уровне чистых расходов после того, как будут учтены различные сокращения. На это появился комментарий одного из законодателей Энди Биггса: «В Вашингтоне продолжается эпидемия расходов, и виноваты в ней обе стороны».

Издание также отмечает, что республиканцы разделились во мнении по некоторым вопросам. Среди них отмена политики федерального агентства США по контролю и безопасности товаров (FDA), позволяющей пациентам получать препарат для абортов непосредственно в аптеках. По этой причине республиканцы в прошлом году не смогли принять законопроект о финансировании министерства сельского хозяйства, в которое входит и финансирование FDA.

Чтобы принять закон по партийной линии, Джонсон может позволить себе потерю не более двух республиканских голосов, подсчитало WSJ. И это при условии, что все законодатели будут участвовать в голосовании. При таком раскладе Джонсону, скорее всего, придётся в значительной степени полагаться на голоса демократов и использовать тактику, которой он придерживался в конце прошлого года.

Такая стратегия предполагает приостановление действия правил палаты представителей. Этот инструмент доступен до тех пор, пока Джонсон может набрать большинство в две трети голосов, а не простое большинство.

Однако, отмечает WSJ, именно использование этой тактики предыдущим спикером Маккарти, чтобы избежать шатдауна 1 октября, спровоцировало голосование по смещению его с поста.