Fox News: у конгресса осталось мало времени, чтобы договориться о границе и об Украине

Демократы в конгрессе США обещают во время зимних каникул «круглосуточно» вести переговоры с республиканцами о дополнительном финансировании национальной безопасности. Меры по защите южной границы нужны, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю, отмечает Fox News. При этом в январе Америке грозит очередной шатдаун.

С последними подробностями из Вашингтона — Чад Перграм. Чад?



ЧАД ПЕРГРАМ, старший корреспондент Fox News в конгрессе: Добрый день, Брайан. Обсуждение на короткое время прерывалось по случаю праздника, но в среду переговоры продолжатся. Демократы всё больше беспокоятся о том, удастся ли договориться. Они считают, что эта проблема делает их политически уязвимыми, особенно перед выборами.



ЧАК ШУМЕР, лидер большинства в сенате США: Но не обманывайтесь, зимние каникулы будут важными и напряжёнными неделями для сената США. Переговоры будут продолжаться круглосуточно, чтобы было достигнуто соглашение о критически важном дополнительном финансировании национальной безопасности.



ЧАД ПЕРГРАМ: Недосказанная подробность: выработка пакета мер по границе может разблокировать помощь Украине и Израилю. Деньги для этих стран — краеугольный камень байденовского пакета мер по международной безопасности. То есть эти темы взаимосвязаны.



ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор США: Мы дошли до того, что не будет ни дополнительного финансирования, ни изменений касательно границы, пока президент Байден не проявит решительность.



Интересно, как изменилась позиция демократов по защите границы. Демократы всё больше надеются на договорённость. Статистику по границе они считают никуда не годной.



ДЖОН ФЕТТЕРМАН, сенатор США: Если посмотреть на цифры, это почти 270 тысяч мигрантов, попавшихся органам пограничного контроля. И это много! Обсуждение безопасности границы — это не ксенофобия!



ЧАД ПЕРГРАМ: Но всё это может быть провалено, ведь в январе для конгресса подходит крайний срок. Бюджетное финансирование закончится 19 января, и возможная остановка работы государственных структур может сорвать любые переговоры по защите границы.



Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.