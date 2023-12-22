«Это госизмена!» — Марджори Тейлор Грин о миграционной политике Байдена

Уже более 10 миллионов иммигрантов прибыли на территорию США из-за политики нынешней администрации. Из них более 1,8 млн — беглецы, поясняет конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Даже глава ФБР признал, что многие из них террористы, представляющие серьёзную опасность. По мнению конгрессвумен, действия Джо Байдена уже вышли за рамки импичмента. Это фактически государственная измена.

Сейчас наконец появились данные. Более восьми миллионов человек! Это больше, чем штат Юта, больше, чем Теннеси, это больше, чем Небраска. Нас просто наводнили, и доказательством этого является то, что наши программы социальной защиты перегружены.

Со многими из этих нелегальных мигрантов обращаются лучше, чем с нашими ветеранами и стариками.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конрессвумен: Ну, вообще-то значительно больше, чем восемь миллионов, сейчас эта цифра перевалила за 10 миллионов. Из них более 1,8 миллиона беглецы. Это люди из более чем 160 стран, мы понятия не имеем, кто они, откуда они и чем они занимаются в нашей стране.





Мы знаем, и даже директор ФБР Крис Рэй признался нашему комитету по нацбезопасности, что он знает, что многие из тех людей — террористы. И цифры очень высоки, и это пугает. Проблема в том, что администрация Байдена умышленно нарушает наши пограничные законы.





Для меня это выходит даже за рамки импичмента. Это фактически государственная измена. Я думаю, нам пора начать использовать именно это слово — госизмена, именно оно здесь подходит. Мы выбрали людей, которые приняли присягу соблюдать нашу конституцию, а они на самом деле пособничают врагам.





Вот что они делают, когда пускают всех этих нелегалов, которые нарушают закон и въезжают в нашу страну. А они выкидывают на улицу ветеранов, пожилых людей и американцев-инвалидов.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.