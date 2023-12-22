«Это госизмена!» — Марджори Тейлор Грин о миграционной политике Байдена
Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.
Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в гаражной зоне.
Золотой призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва дала понять, что тренировки перед чемпионатом страны 2024 года в Челябинске стали для неё настоящим испытанием.
Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию.
Министерство финансов США пояснило, о какой именно продукции, запрещённой к проведению транзакций для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, говорится в подписанном 22 декабря президентом Джо Байденом указе.
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в настоящее время бюджет на 2024—2026 годы сбалансирован и менять что-либо серьёзно в налогах не нужно.
В Национальной библиотеке Удмуртии прошло закрытие Дней литературы Игринского района.
В Роскомнадзоре нашли признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, размещённых в сети.
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в клубе Высшей лиги футбола (МЛС) «Интер Майами».
Новогодний городок на площади Ленина в Оренбурге начнёт работу 23 декабря.
Юрист Антон Габович рассказал, что делать, если произошёл прорыв трубы в квартире.
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на чемпионате России — 2024.
Пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка.
Фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024.
В Московской области приглашают жителей принять участие в мероприятии «Новогодняя экология», которое пройдёт в воскресенье, 24 декабря, в парках культуры и отдыха области. Для посетителей проведут ярмарки изделий ручной работы, мастер-классы, эколекции.
Запрет США на импорт продукции из российской рыбы нанесёт удар прежде всего по американскому рынку. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспертов (ВАРПЭ) Герман Зверев.
В Астраханской области выполнен план на год по восстановлению лесных посадок. Высажены такие виды деревьев, как вяз и тамарикс.
По данным Российского экологического оператора, в России насчитывается более 3 тыс. пунктов приёма и контейнеров по сбору отходов текстиля и старой одежды.
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше сообщил, что хочет остаться в клубе, но пока не видит необходимости в получении российского гражданства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с начала 2023 года в регионе модернизировали более 160 медицинских учреждений.
Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта «Битва экстрасенсов» по делу о дискредитации ВС России.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему выбрал композицию группы «Кино» для выхода на титульный поединок с британцем Линдоном Артуром.
В Москве стартовал приём работ на X Международный конкурс для молодых фотопрофессионалов памяти Андрея Стенина.
Заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов рассказал об отличительных свойствах боли при аппендиците.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе вручения премии «Время молодых» заявил, что Москва и Владивосток станут молодёжными столицами России в 2024 году.
В Свердловской области организовали проверку по факту драки в школе №40 в Нижнем Тагиле.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с иранским послом в России Каземом Джалали перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Фигуристка Софья Муравьёва исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России — 2024.
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 млн рублей за повреждение ЗРК «Панцирь-С» при проезде под мостом.
Анна Фролова сообщила, что ей пришлось выступать на чемпионате России 2024 года по фигурному катанию в Челябинске в болезненном состоянии.
На каменных фасадах нескольких строящихся домов в Москве появятся барельефы с мифическими существами, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Льготный режим ввоза беспилотников, оптических прицелов и антидроновых ружей, предусматривающий отмену пошлин и НДС, будет сохраняться на Украине в течение 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.
Порядок нанесения QR-кодов на мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, утвердило правительство России. Постановление кабмина подготовлено в развитие закона, подписанного ранее главой государства Владимиром Путиным.
Семейные многофункциональные центры начнут работу в комплексном центре социального обслуживания населения Голышманова и в тюменском региональном социально-реабилитационном центре «Семья».
В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП.
В России проведут эксперименты по маркировке кормов для животных, растительного масла и ветеринарных лекарственных препаратов.
Полицейские задержали россиянина в восточной провинции Таиланда Чонбури после нападения на местного жителя.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила на вопрос, почему танцевальным дуэтам России сложно сравниться в мастерстве с парой Степанова — Букин.
Франции необходимо увеличить объёмы поставок вооружения и имеющего ключевое значение военного оборудования Киеву, чтобы сохранить боеспособность ВСУ. Об этом по итогам визита в Польшу и на Украину заявила группа французских сенаторов.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу танцевального фигурного дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин дал понять, что главная цель команды на сезон-2023/24 — сохранение места в Первой лиге чемпионата России по футболу.
Оперативное командование ВСУ «Юг» рассказало, что в Одессе женщина попросила «припугнуть» мужа мобилизацией с помощью автомобиля скорой помощи.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в российской экономике к 2030 году появится 2,4 млн рабочих мест.
В ближайшие выходные в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. В частности, с 23 декабря в регион вернутся дожди и мокрый снег.
Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере €165 млн для закупки и хранения газа. Как сообщили в пресс-службе парламента республики, соответствующее соглашение уже ратифицировано.
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов планеты 2023 года.
В Ставропольском крае продали около 333 тыс. билетов по Пушкинской карте в 2023 году. Общая сумма составила 123 млн рублей.
Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал может внести большой вклад в столичный клуб.
Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как часто нужно мыть автомобиль в зимний период.
Полицейские Челябинской области начали подготовку к новогодним праздникам. Глава регионального главка Михаил Скоков призвал подчинённых подходить к вопросам охраны общественного порядка с максимальной ответственностью.
Радио DFM и телеканал RU.TV провели вечеринку в рамках зимнего фестиваля «Молодёжь Москвы». Ведущими выступили Артём Скоробогатый и Женя Кротов.