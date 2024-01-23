AP: в сенате США переживают, что помощь Киеву «висит на волоске» из-за споров о миграции

Группа законодателей в американском парламенте спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования Киева. Лидер демократов в сенате Чак Шумер признался, что этот вопрос требует безотлагательного решения, поскольку у ВСУ заканчиваются снаряды, передаёт Associated Press.

В американском сенате спешно пытаются договориться, чтобы заключить сделку по пограничной политике. Демократы хотят найти компромиссное решение, которое позволило бы им заручиться поддержкой республиканцев и в результате получить военную помощь для Украины, пишет Associated Press.

Двухпартийная группа законодателей уже два месяца приватно обсуждает изменения в миграционной политике США и надеется обнародовать свой проект на этой неделе. Но инициатива сталкивается с сильным сопротивлением, в том числе со стороны фаворита президентской гонки Дональда Трампа, отмечает агентство.

Неизвестно, убедят ли изменения в пограничной политике, которые в частном порядке согласовались с Белым домом, большинство сенаторов-республиканцев. Демократы также имеют свои претензии к инициативе, считая, что она может навредить беженцам, ищущим убежище в Америке.

В общем, будущее законопроекта, затрагивающего одну из самых «взрывоопасных тем в американской политике», находится под большим вопросом. Конгресс не вносил существенных изменений в иммиграционное и пограничное законодательство на протяжении десятилетий, а позиции сторон стали ещё непреклоннее, обращает внимание Associated Press.

Тем не менее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что ситуация требует безотлагательного решения, поскольку у ВСУ заканчиваются боеприпасы. «Будущее конфликта на Украине висит на волоске. Безопасность нашей западной демократии висит на волоске», — подчеркнул политик.