AP: в сенате США переживают, что помощь Киеву «висит на волоске» из-за споров о миграции

Группа законодателей в американском парламенте спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования Киева. Лидер демократов в сенате Чак Шумер признался, что этот вопрос требует безотлагательного решения, поскольку у ВСУ заканчиваются снаряды, передаёт Associated Press.
В американском сенате спешно пытаются договориться, чтобы заключить сделку по пограничной политике. Демократы хотят найти компромиссное решение, которое позволило бы им заручиться поддержкой республиканцев и в результате получить военную помощь для Украины, пишет Associated Press.
Двухпартийная группа законодателей уже два месяца приватно обсуждает изменения в миграционной политике США и надеется обнародовать свой проект на этой неделе. Но инициатива сталкивается с сильным сопротивлением, в том числе со стороны фаворита президентской гонки Дональда Трампа, отмечает агентство.
Неизвестно, убедят ли изменения в пограничной политике, которые в частном порядке согласовались с Белым домом, большинство сенаторов-республиканцев. Демократы также имеют свои претензии к инициативе, считая, что она может навредить беженцам, ищущим убежище в Америке.
В общем, будущее законопроекта, затрагивающего одну из самых «взрывоопасных тем в американской политике», находится под большим вопросом. Конгресс не вносил существенных изменений в иммиграционное и пограничное законодательство на протяжении десятилетий, а позиции сторон стали ещё непреклоннее, обращает внимание Associated Press.
Тем не менее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что ситуация требует безотлагательного решения, поскольку у ВСУ заканчиваются боеприпасы. «Будущее конфликта на Украине висит на волоске. Безопасность нашей западной демократии висит на волоске», — подчеркнул политик.
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Группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева. Как признался лидер демократов в сенате Чак Шумер, это требует безотлагательно решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды, пишет Associated Press.
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