Tucker Carlson Network Оригинал

Рэнд Пол: власти США не могут сделать малейших шагов к улучшению отношений с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Сделать Россию более лояльной Западу можно только с помощью торговли, контактов и положительного примера, а не с помощью санкций, однако американские власти вместо этого провоцировали Москву, обещая членство в НАТО Грузии и Украине, заявил в интервью Tucker Carlson Network сенатор Рэнд Пол. Как отмечает Такер Карлсон, киевский режим отменил выборы и запретил православную церковь, но диктатурой всё равно объявляют Россию, а не Украину.

На Украине, как вы отметили, президентские выборы не запланированы. А в России запланированы! Извините, но это просто факт. Мы знаем, что Украина запретила христианскую конфессию. А Россия не запрещала. Итак, на данном этапе возникают сомнения… Вся эта освободительная риторика, которую мы слышали вначале, о том, что мы на стороне демократии против диктатуры… Мы на стороне государства, которое запретило христианскую конфессию и отменило выборы. Очевидно, что мы не на стороне демократии! Как вы думаете, дело всегда было в деньгах? Что это? Каков был мотив, побудивший наше руководство сломать мировую экономику?

РЭНД ПОЛ, сенатор США: Это вызывает некоторое недоумение. Думаю, кто-то из этих людей, вроде Макконнелла или покойного Маккейна, застряли в мышлении холодной войны, всегда видели мир чёрно-белым. Но они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения.

Например, одна из моих инициатив… Это было до вооружённого конфликта, теперь-то никто не станет это слушать. Но даже за годы до начала украинского конфликта... Может быть, не за годы, Россия уже вернула себе Крым. Но я в какой-то момент предложил увеличить количество контактов между российскими и американскими законодателями. Они запретили въезд 28 членам нашего конгресса в ответ на наш запрет на въезд 28 депутатам Думы. И я предложил в нашем комитете простую поправку: почему бы нам не пойти на обмен один к одному? Мы бы отменили 28 запретов, и они бы отменили 28 запретов. Тогда у нас было бы хоть какое-то взаимодействие на уровне законодателей.

Надежда была на то, что, может быть, приедет какой-нибудь молодой законодатель, может быть, из путинской партии, а может быть, как Горбачёв, под влиянием Запада, желающий лучшего, желающий улучшения взаимодействия. И, если бы мы позволили им побывать здесь и увидеть замечательные… развлечения и культуру, все плоды свободы, которые есть у нас здесь, может быть, это бы на них повлияло, они захотели бы такого общества, более открытого общества в России. Я пытался провести эту инициативу в комитете, итог голосования: один за, 27 против.

Да.

РЭНД ПОЛ: Они не могут предпринять даже маленьких шажков к улучшению отношений. Вместо этого они каждый день тычут пальцем в глаз России, говоря: «Мы хотим, чтобы Грузия была в НАТО!» — а Грузия с ними граничит. «Мы хотим, чтобы Украина была в НАТО!»

Киссинджер кое-что написал по этому поводу в 2014 году. И он попал в точку. Если бы только мы его послушали, если бы неоконсерваторы его послушали! Он написал, что Украина должна быть проводником между Востоком и Западом, одной ногой на Западе, другой на Востоке, и должна противопоставлять одну сторону другой, чтобы выторговать себе лучшие условия. Они уже в каком-то смысле проводник. Многие не осознают этого, и я считаю это поразительным: вы знаете, что в разгар боевых действий, в которых погибла сотня тысяч человек, Россия платит Украине за трубопровод?

Да.

РЭНД ПОЛ: Природный газ идёт через всю Украину, в разгар боевых действий, и Россия платит арендную плату! И большую часть времени Россия… Шла торговля зерном, и Россия позволяла это в разгар боевых действий!

Но Украине было бы лучше, если бы она не говорила, иногда по нашему требованию, что ей обязательно надо быть с Западом, надо быть в ЕС, надо быть частью Европы, надо быть в НАТО. И это действительно провокационно. Это значит, что наши ракеты, наши военные будут прибывать и убывать. И это вроде пощёчины.

Поэтому, если посмотреть на настроения… Популярность Путина в России, кажется, несколько снизилась. Несколько лет назад, до начала вооружённого конфликта, его рейтинг был 90 процентов, потому что большинство людей настроены националистически. Я не большой фанат Путина, но я был и остаюсь фанатом Горбачёва. Он уже умер. Но у меня была полуторачасовая встреча с ним. Но вот что поразительно, касательно национализма в России в тот момент: Горбачёва одобряли примерно шесть процентов, он давно ушёл на пенсию, Путина поддерживали примерно 90 процентов, а Сталина примерно 30! То есть в России есть что-то вроде национализма и веры в сильных лидеров. Но это печально. И улучшить положение, чтобы они хотели более открытого общества, чего, по-моему, пытался достичь Горбачёв, когда работал с Рейганом по вопросу вооружений, можно только своим примером, контактами, торговлей, а не санкциями.  

Да. Честно говоря, я считаю, что большинство американцев не имеют никакого представления о том, каково российское общество. Потому что нам не позволено знать. Это вообще не освещается. Так что в какой-то момент хорошо было бы узнать правду.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.

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Tucker Carlson Network США Северная Америка
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