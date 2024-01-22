AC: подтверждается множеством источников — Запад помешал Москве и Киеву заключить мир в начале конфликта
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров ранее утверждали, что в начале конфликта мир мог быть достигнут по итогам переговоров с Киевом в апреле 2022 года. Однако, чтобы узнать правду, необязательно полагаться на свидетельства россиян, ведь эту версию подтверждают и украинские официальные лица, замечает American Conservative.
Издание напоминает о заявлениях бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича о том, что после переговоров в Стамбуле украинская сторона «открыла бутылку шампанского», ведь единственным вопросом, требующим решения, оставалась лишь численность украинских вооружённых сил. О готовности Украины согласиться на нейтралитет в обмен на гарантии безопасности со стороны мирового сообщества в своё время говорили и глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия, и сам Зеленский.
Хотя версии украинских чиновников и политиков о причинах срыва переговорного процесса разнятся, только одна из них подтверждается множеством хорошо осведомлённых источников, которые были вовлечены в переговоры, — это версия о вмешательстве западных союзников Киева, отмечает издание. С ней согласны, в частности, принимавшие участие в переговорах турецкие политики.
Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, выступавший посредником между Москвой и Киевом в начале конфликта, также подтвердил, что решение о прекращении огня было «заблокировано» Западом. Бывший помощник Генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям Михаэль фон дер Шуленбург, в свою очередь, заявил, что «НАТО приняло решение не поддерживать эти мирные переговоры уже на специальном саммите 24 марта 2022 года».
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