Le Matin: швейцарский депутат предложил пригласить Путина в Берн, чтобы сохранить нейтралитет

Швейцарский депутат Рино Бюхель решил напомнить, что Швейцария — нейтральная страна и раз в швейцарский парламент пригласил Владимира Зеленского, то нужно пригласить и Владимира Путина, пишет Le Matin. Кроме того, он назвал мирные переговоры, которые прошли в воскресенье в Давосе, «абсурдными», ведь Россия на них не присутствовала.

В понедельник Владимир Зеленский совершил визит в швейцарский парламент в Берне, где встретился с представителями всех партий, кроме Швейцарской народной партии, пишет Le Matin. Впрочем, её представители и прежде отказывались присутствовать на подобных мероприятиях, мотивируя это тем, что так Швейцария теряет нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной.

Депутат от этой партии Рино Бюхель, который также входит в Комиссию по внешней политике Национального совета Швейцарии, признался в интервью, что он был потрясён тем, в какой степени Швейцария «встаёт на сторону воюющей стороны». Он назвал мирные переговоры в Давосе в воскресенье «абсурдными», поскольку Россия в них не участвовала. «Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн», — заявил он.

Но издание отмечает, что сейчас это вряд ли осуществится. Швейцария ввела санкции против России, поэтому Россия отнесла её к категории «враждебных» стран.