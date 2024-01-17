Le Matin: швейцарский депутат предложил пригласить Путина в Берн, чтобы сохранить нейтралитет

22:59
Политолог Миршаймер допустил ввод войск США на Украину из-за краха ВСУ
Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive допустил возможность ввода американских войск на Украину для того, чтобы спасти ситуацию.
22:58
Госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет
Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет.
22:54
Средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» и три БПЛА ВСУ в Брянской области
Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских ракет «Точка-У» и перехвате трёх украинских БПЛА над территорией Брянской области.
22:48
В украинском Павлограде раздались взрывы
Взрывы прогремели в городе Павлограде Днепропетровской области Украины.
22:47
В Ярославской области возбудили дело после избиения трёх людей у ресторана
Уголовное дело возбудили в Ярославской области после драки у ресторана быстрого питания.
22:39
Захарян выйдет в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч Кубка Испании
«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Осасуной».
22:36
Компания Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy, оснащённые ИИ
Компания Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, оснащённые искусственным интеллектом.
22:33
Три БПЛА самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом
Три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом.
22:32
«Амур» проиграл СКА и продлил серию поражений до четырёх матчей
Петербургский СКА обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:24
Yle: Финляндия может установить дополнительные заграждения на границе с Россией
На границе между Финляндией и Россией могут появиться дополнительные заграждения.
22:24
Россиянина приговорили к заключению за изготовление поддельных купюр на 25 млн
Жителя Белгорода приговорили к 3,5 года заключения за изготовление поддельных купюр на сумму более 25 млн рублей.
22:14
Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности в городе, жителям рекомендуют оставаться дома.
22:13
На Играх Будущего пройдёт суперфинал чемпионата по Битве роботов
В Казани на Играх Будущего — 2024 пройдёт суперфинал чемпионата «Битва роботов».
22:07
СК: в Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Подозреваемого в убийстве супружеской пары в Пермском крае задержали. Об этом сообщила пресс-служба краевого СК.
22:02
«СТРАНА.ua»: в Сумах раздались взрывы
В украинских Сумах прозвучали взрывы.
21:59
НХЛ перенесла матч между «Баффало» и «Чикаго» из-за снегопада
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сейбрз» и «Чикаго Блэкхокс» перенесён на день.
21:54
Депутаты бундестага проголосовали против поставок ВСУ крылатых ракет Taurus
Депутаты бундестага проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.
21:49
Беспилотник атаковал британское судно неподалёку от йеменского порта Аден
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке беспилотником судна в 60 морских милях от йеменского порта Аден.
21:41
Politico: Пекин отклонил просьбу о встрече премьера Госсовета КНР с Зеленским
Китай отклонил просьбу Украины о проведении в Давосе встречи премьера Госсовета КНР Ли Цяна с Владимиром Зеленским.
21:38
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса оповещения населения.
21:36
Sport: жена экс-футболиста «Барселоны» Алвеса выступит в суде
Супруга обвиняемого в изнасиловании девушки экс‑футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Жоана Санс даст показания в суде со стороны защиты.
21:32
Президент Чехии: ситуацию в секторе Газа нужно решать комплексно
Президент Чехии Петр Павел заявил, что во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани они сошлись в том, что ситуацию в секторе Газа необходимо решать комплексно.
21:19
ФБР открыло расследование против экс-главы Abercrombie & Fitch Джеффриса
ФБР начало расследование дела в отношении экс-гендиректора американской торговой компании Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса.
21:17
РФС пригласит Джоковича на матч между сборными России и Сербии
Первую ракетку мира серба Новака Джоковича пригласят на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.
21:13
В Белгороде ограничили время работы торговых центров
В Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.
21:08
На выставке «Россия» показали работы победителей Всероссийского конкурса рисунка
На выставке «Россия» на ВДНХ представили работы из коллекции Международного собрания детского рисунка Российской академии образования и произведения победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Россия будущего».
21:05
Белгородские школы в 20 километрах от границы с Украиной переведут на дистант
Все школы Белгородской области в 20-километровой зоне от границы с Украиной перейдут на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
21:02
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол
Следователи организовали проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе.
20:59
Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене
Актёра Арнольда Шварценеггера отпустили в аэропорту Мюнхена после задержания таможенниками из-за дорогих часов.
20:51
Мостовой: зачем «Спартаку» Моуринью, который последнее время идёт вниз
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова нанять Жозе Моуринью в «Спартак».
20:46
Cadena SER: «Реал» общается с окружением Холанда о возможном трансфере
Мадридский «Реал» ведёт подготовительную работу для возможного трансфера нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
20:46
Концерн OMV застраховался от прекращения поставок газа из России через Украину
Австрийский концерн OMV застрахован на случай потери контракта на транзит российского газа через Украину, заявил в интервью газете Presse глава компании Альфред Штерн.
20:46
Более 40 случаев кишечной инфекции выявили в школе в Петербурге
В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции.
20:34
Биржевые цены на газ в Европе снизились до $312 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов снизились почти на 7%, до $312 за 1 тыс. кубометров.
20:33
В OMV заверили, что санкции не влияют на поставки газа из России в Австрию
Сделка с «Газпромом» на поставку газа не затронута санкциями, концерн OMV соблюдает обязательства, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Presse.
20:32
Marca: Модрич выиграл суд на сумму более €3,5 млн у налоговой полиции Испании
Хорватский футболист мадридского «Реала» Лука Модрич выиграл в суде у налоговой полиции Испании по делу о возможной неуплате налогов.
20:21
Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость
Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева.
20:20
В OMV заявили, что будут защищать права на долю по Южно-Русскому месторождению
Австрийский нефтегазовый концерн OMV будет защищать права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении на фоне указа российского президента о смене управления на новые юрлица без иностранного участия, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью Presse.
20:16
У резиденции посла Канады в Москве прошёл пикет Национально-освободительного движения
Национально-освободительное движение России провело пикет у резиденции посла Канады в Москве.
20:14
КХЛ лишила «Сибирь» четырёх очков за нарушение лимита на легионеров
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала новосибирскую «Сибирь» и лишила клуб четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.
20:08
В Самаре присвоили охранный статус дому Покидышева XIX века
В Самаре присвоили охранный статус дому Покидышева, построенному в XIX веке. Он является объектом культурного наследия регионального значения.
20:04
Bloomberg: Блинкен не смог улететь из Давоса из-за поломки самолёта
Глава Госдепа США Энтони Блинкен не смог улететь из Давоса, где проходил экономический форум, из-за поломки самолёта.
20:03
В ЯНАО благоустроили 1400 территорий за пять лет
В Ямало-Ненецком автономном округе благоустроили более 1400 территорий за пять лет в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды.
19:59
На фестивалях народного творчества в Подмосковье побывали 140 тысяч человек
На фестивалях народного творчества в Московской области побывали 140 тыс. человек в 2023 году.
19:57
Смагин: турнир в Нидерландах важен для Непомнящего в стратегическом плане
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий решает задачи оптимальной подготовки к турниру претендентов на элитном соревновании в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
19:56
Алдонин: Круговой придаст ЦСКА вариативности благодаря российскому паспорту
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе в состав армейцев Данила Кругового из «Зенита».
19:54
В Курганской области подготовят 35 мест для крещенских купаний
В Курганской области оборудуют 35 мест для крещенских купаний, заявили в пресс-службе регионального правительства.
19:50
Жители Москвы получили 500 тысяч персональных видеообращений от врачей
Жители Москвы получили 500 тыс. персонифицированных видеообращений от главного специалиста по первичной помощи, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
19:49
МО: Болгария не передала ВСУ БТР, поскольку ищет спонсора транспортировки
Болгария не передала Украине партию подержанной бронетехники, поскольку ищет источник финансирования транспортировки.
19:49
Машков назвал чувственной встречу Путина с волонтёрами избирательного штаба
Сопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков назвал очень чувственной встречу кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина с волонтёрами избирательного штаба.