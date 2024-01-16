«Швейцария покорилась Украине», — отмечает Роджер Кёппель, шеф-редактор Die Weltwoche. Обещания президента Швейцарии Виолы Амхерд и главы МИД Иньяцио Кассиса поддержать план Зеленского из 10 пунктов идут вразрез с нейтралитетом конфедерации. Кёппель отмечает, что такая поддержка не только не в интересах Берна, но и полностью отрицает реальность, в которой «русские побеждают».

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Это также в корне неверно с точки зрения политического подхода. Швейцария должна оставаться нейтральной. Это означает, она должна поддерживать равнозначные, равноудалённые, но деловые отношения с обеими воюющими сторонами. Сейчас, однако, она покоряется украинским требованиям, которые предусматривают максималистские требования.

Это требования о капитуляции, напоминающие конференции в Ялте и Тегеране, (конференцию. — ИноТВ) после Второй мировой войны, когда Сталин, Трумэн, Черчилль собрались и заявили, что нацисты Германии разгромлены и побеждены и теперь страна будет разделена. Безоговорочная капитуляция и трибунал по военным преступлениям.

Вот это заявление. Это позиция, вот это самодовольство, опять же совершенно нереальное, оторванное от действительности, учитывая военные реалии. Россия — это не обвиняемая нацистская Германия в 1945-м. Это наглость, кстати, несмотря на всю критику русских, в адрес членов правительства и его главы — Путина, это наглость что-то подобное заявлять.

И русские не побеждены в военном отношении! Они выигрывают, и даже мы с госпожой Амхерт и господином Кассисом и с вертолётами Puma нашей доблестной швейцарской армии, мы ничего не сможем сделать с тем, что Крым* останется российским, что восточные районы Донбасса, Луганск** останутся российскими.



Дата публикации 16 января 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).









