Die Weltwoche: Швейцария подчинилась Украине и продвигает её нереалистичные, возмутительные цели
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Это также в корне неверно с точки зрения политического подхода. Швейцария должна оставаться нейтральной. Это означает, она должна поддерживать равнозначные, равноудалённые, но деловые отношения с обеими воюющими сторонами. Сейчас, однако, она покоряется украинским требованиям, которые предусматривают максималистские требования.
Это требования о капитуляции, напоминающие конференции в Ялте и Тегеране, (конференцию. — ИноТВ) после Второй мировой войны, когда Сталин, Трумэн, Черчилль собрались и заявили, что нацисты Германии разгромлены и побеждены и теперь страна будет разделена. Безоговорочная капитуляция и трибунал по военным преступлениям.
Вот это заявление. Это позиция, вот это самодовольство, опять же совершенно нереальное, оторванное от действительности, учитывая военные реалии. Россия — это не обвиняемая нацистская Германия в 1945-м. Это наглость, кстати, несмотря на всю критику русских, в адрес членов правительства и его главы — Путина, это наглость что-то подобное заявлять.
И русские не побеждены в военном отношении! Они выигрывают, и даже мы с госпожой Амхерт и господином Кассисом и с вертолётами Puma нашей доблестной швейцарской армии, мы ничего не сможем сделать с тем, что Крым* останется российским, что восточные районы Донбасса, Луганск** останутся российскими.
Дата публикации 16 января 2024 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
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