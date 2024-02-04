WP: американские конгрессмены предложат новый пакет помощи Израилю, который не включает Украину

В американском конгрессе обсуждается общий пакет помощи Израилю, Украине, Тайваню с учётом иммиграционной реформы. В дополнение к этому республиканцы в палате представителей предлагают отдельно законопроект о военной поддержке Израиля без учёта остальных стран, в том числе Украины, пишет The Washington Post.
Республиканцы в палате представителей на следующей неделе намерены предложить законопроект о военной помощи Израилю на сумму $17,6 млрд, сообщает The Washington Post. Но о помощи Украине в этом законопроекте не говорится.
В этом законопроекте заложено $4 млрд на пополнение систем противоракетной обороны Израиля и $1,2 млрд — на противодействие ракетам малой дальности и миномётным угрозам. Также предусмотрено финансирование закупок передовых систем вооружения и расширение производства артиллерии и других боеприпасов. Чтобы гарантировать, что такая поддержка не поставит под угрозу боеготовность самих США, туда входят $4,4 млрд на пополнение запасов американского оружия и $3,3 млрд — на текущие военные операции США в регионе.
Автор статьи отмечает, что вряд ли этот законопроект будет принят, но он даёт спикеру Майку Джонсону и республиканцам возможность показать поддержку Израиля. При этом по-прежнему идёт обсуждение большого пакета помощи, куда, помимо Израиля, входит помощь Украине, Тайваню, а также реформа иммиграционного контроля. Ожидается, что текст соглашения по иммиграции опубликуют до понедельника, а проголосуют по нему в течение недели.
В ноябре палата представителей уже одобрила пакет военной помощи Израилю на сумму почти $14,5 млрд, который не принял сенат. «У сената больше не будет оправданий, какими бы ошибочными они ни были, против быстрого одобрения этой критически важной поддержки нашего союзника», — отметил Джонсон.
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