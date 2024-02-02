Responsible Statecraft: войска США давно пора вывести из Сирии и Ирака

Миссия США по борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке давно завершилась, и солдатам нет смысла оставаться на разбросанных по всему региону базах, считает Responsible Statecraft. Поддержка Израиля настроила против Вашингтона весь Арабский мир, который желает избавиться от американских войск, а эскалация приведёт только к новым жертвам и поражению.
Гибель трёх американских военных в Иордании в результате атаки проиранской группировки должна ускорить вывод войск США из Сирии и Ирака, пишет Responsible Statecraft. Миссия по уничтожению ИГИЛ* выполнена, а зачистку от оставшихся формирований можно вести с баз в Катаре, Кувейте или Турции.
Сторонники прямого и сильного удара по Ирану настаивают, что он обеспечит безопасность американским войскам, однако они плохо понимают ситуацию и преуменьшают опасность. Иран намерен вытеснить ВС США из Ирака и Сирии и не отступит от своего решения даже под обстрелами, потому что контролирует регион.
На уходе американцев по разным причинам также настаивают Турция, Ирак и Сирия. Удар по Ирану не решит проблему: поддержка Байденом израильской войны против палестинцев разожгла антиамериканские и антизападные настроения по всему Арабскому миру и вдохнула новую жизнь в сопротивление.
Глупо надеяться на безопасность нескольких тысяч американских солдат, которые укрываются на базах в пустыне, разбросанных по всему региону. Как подчёркивает Responsible Statecraft, они там никому не нужны — ни правительствам этих стран, ни их населению. И те, и другие ищут способы подорвать их боеспособность и вынудить уйти. Вашингтону бессмысленно держать их там для выполнения миссии, которая давно завершилась, или для эскалации войны, которую он не может выиграть.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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