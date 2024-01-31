Скотт Риттер: малодушный Байден ставит личные амбиции выше жизней американских солдат

Американские войска, находящиеся на Ближнем Востоке, стали мишенями. Но у администрации Байдена не хватает смелости вывести их из региона. Более того, Вашингтон стремится обострить существующий кризис и вступить в противостояние с Тегераном, хотя не может рассчитывать на победу, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Они (американские войска на Ближнем Востоке. — ИноТВ) — лёгкая добыча. Их словно специально выставляют там в качестве приманки, мишени или чего-то ещё, ожидая, пока эти проиранские группы нападут на нас, и у нас появится оправдание, чтобы что-то сделать с Ираном. Я ошибаюсь? Возможно, во мне просто говорит моя циничная натура.

СКОТТ РИТТЕР: Что ж, в данном случае следует помнить, что администрация Байдена унаследовала эту силовую стратегию, которая началась при администрации Обамы. Разумеется, Байден был в то время вице-президентом, но она продолжалась и при Трампе.

Это американская политика, а не политика Байдена. И в ней нет никакого смысла. Но Соединённые Штаты проецируют силу в регионы, имея весьма сомнительные претензии на легитимность.

Мы находимся на сирийской территории нелегитимно. Мы утверждаем, что мы стремимся уничтожить ИГИЛ*, но если вы посмотрите на базу Эт-Танф, по-моему, её называют «Зона 55», то увидите, что мы находимся там для того, чтобы фактически использовать сирийские племена, связанные с ИГИЛ, против сирийского правительства.

Всё сводится к дестабилизации правительства Башара Асада. Это снова часть более широкой политики смены режима, которую Байден унаследовал от Трампа, а тот — от Обамы. И это политика, которая закончилась. По сути, они перестали активно ею заниматься.

То есть они там ничего не делают. Я хочу обратить внимание на следующее: американские войска незаконно занимают эту позицию на сирийской территории. Незаконно! Всё, что они делают, является военным преступлением по определению. У них нет никакой миссии, никакой реальной миссии.

Они стали всего лишь мишенью. Не потому, что администрация Байдена захотела, чтобы они стали мишенью. А потому, что у администрации Байдена не хватает смелости провести пересмотр политики и заявить, что для дальнейшего американского присутствия нет причин.

Дело в том, что американское правительство рассматривает это как признак слабости, а не как правильное решение. Если мы скажем: «Возможно, пора уходить», раздадутся голоса возмущения. Вас будут критиковать за слабость. И, конечно же, Байден, участвующий в президентской гонке, не хочет, чтобы его считали малодушным. Но самое малодушное, что может сделать американский президент, — это позволить американским солдатам умирать без основания и без какой-либо веской причины.

Джо Байден — самый слабый президент, которого только можно себе представить. Не только из-за того, что (на базе США в Иордании. — ИноТВ) погибли трое и были ранены 34 американских солдата. Но и из-за его разговоров о проведении актов возмездия, которые могут расширить этот конфликт. И если Дэвид Олбрайт и Нетаньяху добьются своего, это будет означать всеобщую войну с Ираном — и вот что важно, — которую мы проиграем.

Нам не выиграть эту войну. Мы даже не можем остановить хуситов, которые закрывают проход по Красному морю. Иранцы перекроют Ормузский пролив. Иранцы уничтожат всю американскую военную инфраструктуру в регионе. Все эти F-22 и F-35, которые совершают вылеты с авиабаз Катара. Эти базы будут уничтожены. Эти самолёты будут уничтожены.

Это неизбежный результат. Я могу подписаться под этими словами прямо сейчас, так же как я мог подписаться под тем, что случится с украинским контрнаступлением. Любой военный эксперт, который смотрит на соотношение сил, знает, что Америка не расположена к победе. Так почему же мы ввязываемся в военный конфликт, который, как знают военные профессионалы, мы проиграем? Политика президента. Джо Байден ставит свои политические амбиции выше неприкосновенности жизни американских военнослужащих.

Дата публикации 31 января 2024 года.