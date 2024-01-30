Исключать нельзя, но запасаться бобами и патронами пока рано — эксперты Sky News оценили вероятность третьей мировой

Вспышка напряжённости на Ближнем Востоке, в Европе или Азии может перерасти в новый глобальный конфликт. Но при этом всё же не стоит переоценивать эту угрозу. Подобные опасения иногда раздуваются намеренно для расширения оборонного бюджета и полномочий спецслужб, передаёт Sky News со ссылкой на мнение аналитиков.

На фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в сознании западного обывателя вырисовывается угроза третьей мировой. Более того, британские власти уже призывают граждан готовиться к глобальной войне против Китая, России, КНДР и Ирана, пишет Sky News.

Опасения нового международного противостояния являются небеспочвенными. «Существует огромная глобальная неопределённость, и период однозначного могущества США закончился», — считает международный корреспондент телеканала Алекс Росси.

На его взгляд, искрой для третьей мировой может стать новый арабо-израильский конфликт. Особенно в свете расширения его географии и недавней атаки проиранских сил на базу США в Иордании.

«По-настоящему хорошего выбора не существует. Прямая атака на Иран может стать одним из вариантов, но в то же время она способна открыть ящик Пандоры. К тому же мы уже видели, как мало дали ответные удары по хуситам в Йемене», — отмечает журналист.

Лектор Университета Сассекса Дэвид Уиринг сомневается, что новая глобальная война вспыхнет на Ближнем Востоке. Но, по его мнению, существует реальная угроза применения ядерного оружия в Европе или Азии. «Мы должны очень серьёзно отнестись к этому риску, особенно в отношении Украины и Тайваня», — полагает эксперт.

«Мы, безусловно, живём в довоенную эпоху», — утверждает военный аналитик Саймон Диггинс. По его словам, Россия показала на Украине, что некоторые страны могут использовать свои вооружённые силы для «изменения миропорядка в свою пользу».

«Кто начал подобную практику, конечно, спорный вопрос. В то время как мы можем указать на Россию в качестве нарушителя, русские указывают на вторжение в Ирак в 2003 году — как на незаконное применение силы — так и на то, что они считают «структурным насилием» восточного расширения НАТО к границам России», — отмечает эксперт.

«Запад рассматривает это расширение как естественный и разумный выбор отдельных стран. Русские, которые долгое время считали себя народом во враждебном окружении, полагают, что им нужен оплот дружественных или, по крайней мере, послушных стран для защиты «России-матушки», — рассуждает Диггинс.