НАТО проводит крупные военные учения, отрабатывая сценарий гипотетического нападения России на Прибалтику. Как отмечает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью Флавио фон Вицлебену, играми в этой «военной песочнице» НАТО настраивает население на необходимость готовиться к войне с Россией, забывая об отработке других опасных сценариев — например, большой химической аварии.

НАТО проводит крупнейшие учения со времён холодной войны. В них примут участие около 200 тыс. военнослужащих многих стран, от Норвегии до Румынии. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль смотрит на эту ситуацию с большой тревогой, рассказала она в интервью Флавио фон Вицлебену.

Сценарий этих учений базируется на том, что Россия может напасть на Прибалтику и попытаться включить в свой состав, например, части Эстонии. В ходе этих учений, которые Кнайсль назвала «военной песочницей», планируется отработать возможность отрезать Калининград от прибалтийских территорий. Сейчас всё военное руководство в Европе не устаёт повторять, что население должно ментально и физически, «вплоть до заготовки запасов», настраиваться на войну с Россией. Так что речь в данном случае идёт вовсе не о приведении армии в боеспособное состояние и не о модернизации бундесвера, который, как всем известно, находится в плачевном состоянии. «Речь идёт в первую очередь о том, как можно сражаться с русскими, потому что русские нападут», — поясняет Кнайсль позицию Европы и Германии в частности.

При этом никаким иным сценариям внимание не уделяется. Никто не отрабатывает необходимые действия на случай, к примеру, большой химической аварии, — всех интересует только гипотетическая аннексия Россией части европейской территории. И всё это сопровождается соответствующим вербальным фоном: на Западе эту идею можно услышать по три раза на дню — и она сопутствует учениям, которые должны продлиться целый квартал, то есть три месяца.

По версии Кнайсль, НАТО хочет использовать ситуацию, чтобы вывести свои отстающие армии на передний план. Однако проблема не только в нехватке боеприпасов и устаревшей военной технике, которую сейчас сбывают на Украину, но и в самих войсках, в их образовании и боеготовности. И тут дело доходит до странной для Кнайсль мысли о том, чтобы привлекать в армию иностранцев. Таким образом, это означает создание армии наёмников, как это делает, например, Саудовская Аравия. Так что и в Германии может появиться своего рода иностранный легион. Кроме того, Кнайсль ожидает возвращения в стране всеобщей воинской обязанности.