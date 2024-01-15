Карин Кнайсль: Россия — крупнейшая экономика Европы, но её будущее на Дальнем Востоке
КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии: Этот Тихоокеанский, этот азиатский регион, он находится на первом месте в повестке дня. И многим российским лицам, принимающим решения, будь то в бизнесе или политике, от президента Путина до различных корпоративных боссов, всегда было ясно, что будущее лежит на Востоке. И именно сейчас этот переход происходит.
Тот факт, что президент Путин встретился с относительно большой бизнес-делегацией в Хабаровске, именно в университете, меня очень обрадовал, (когда я. — ИноТВ) смотрела фотографии. В беседе с бизнесменами он указал именно на то, что вы изначально подчеркнули в вашем вопросе: да, Россия сейчас является экономической державой номер пять в мире а если посмотреть на неё в европейском контексте — самой важной европейской экономической державой, потому что Германия и другие члены «Большой семёрки» сейчас серьёзно отстали.
Экономический рост описывается Путиным как очень хороший, если речь идёт о росте покупательной способности. А это имеет решающее значение для среднего потребителя, потому что речь идёт об инфляции, о том, что я могу себе позволить в корзине покупок с нынешней валютой. То есть покупательная способность показывает хорошую динамику. Что необходимо было бы укрепить, так это экономический доход на душу населения, который всё ещё мог бы подрасти.
Дата публикации 14 января 2024 года.
Ссылки по теме
-
WP: мировую экономику ожидает сложнейший период за последние 30 лет
-
Немецкий экономист: «я не думаю, что все немецкие автопроизводители переживут это десятилетие»
-
Немецкий эксперт: российская экономика прошла проверку кризисами, и это принесло ей огромную пользу
-
Экс-глава МИД Австрии: экономическая и военная ситуация изменились в пользу России