WP: мировую экономику ожидает сложнейший период за последние 30 лет

Темп роста мировой экономики замедляется уже третий год подряд, сообщает The Washington Post. Это говорит о том, что ООН не сможет достичь своих целей, которые были согласованы 9 лет назад, к 2030 году. Также на общемировую экономику пагубно влияют геополитические конфликты, которые могут стать причиной роста цен на нефть и повышения инфляции.

В своём последнем ежегодном прогнозе Всемирный банк сообщил, что рост мировой экономики замедляется уже третий год к ряду. Ближайшие 5 лет могут стать самыми экономически слабыми с начала 90-ых годов, сообщает The Washington Post.

При помощи повышения процентных ставок пока удаётся избежать всемирного экономического кризиса и резкого роста безработицы, но показатели мировой экономики всё сильнее отстают от нормы.

Продолжающееся замедление темпов роста практически гарантирует, что цели, которые были поставлены ООН не будут выполнены к 2030 году. Например «ликвидация крайней нищеты, сокращение выбросов парниковых газов почти вдвое, повышение уровня образования для бедных и искоренение голода».

«2020-е годы до сих пор были периодом невыполненных обещаний. Правительства по всему миру не достигли тех «беспрецедентных» целей, которые они обещали достичь к 2020 году», — написал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

По данным банка, в четверти развивающихся стран мира люди сегодня беднее, чем до пандемии.

Также издание отмечает, что инфляцию хоть и получается сдерживать, цены всё равно будут расти.

В перспективе замедление роста экономики будет проблемой для всех, как для развитых и богатых стран, так и для стран со средним уровнем дохода. Одной из причин является резкое «сокращение инвестиционных расходов».

При этом в каком-то смысле это шанс для развивающихся стран. Если они начнут вкладывать гораздо больше денег чем обычно в новую инфраструктуру, то смогут «стимулировать инвестиционный бум». Есть исторические примеры, когда такое позволяло вырасти экономике на 40%.

Также экономисты банка отмечают, что ситуацию усложняют геополитические конфликты. Война в Газе, конфликт России и Украины и общий рост напряжения на Ближнем востоке. Всё это пагубно сказывается на мировой экономике, и том числе может стать причиной для роста цен на нефть и инфляции.