Скотт Риттер: Европе стоит думать, прежде чем ссориться с Китаем — от него зависит вся экономика ЕС

Поражение Запада на Украине даёт Китаю понять, насколько США и Европа слабы, считает Скотт Риттер. В интервью Danny Haiphong бывший морпех объяснил, что Европа, чья экономика держится из последних сил, находится в полной зависимости от Китая. Поэтому когда такие страны, как Германия, называют Китай «глупым» и пытаются оборвать с ним отношения, им стоит задуматься, кто является их главным источником доходов и что произойдёт с их экономикой без Китая.

Действия Запада на Украине очень важны, потому что это посылает сигнал Китаю. И если бы я был китайцем, я бы сказал: «Что вы хотите мне сказать? Что ваши вооружённые силы в упадке, ваша оборонная промышленность в упадке, что санкции вредят вам больше, чем стране, против которой они направлены, что вы сами себя уничтожаете — как вы говорите, «занимаетесь самосожжением», — а Россия в итоге становится сильнее? Примем к сведению, спасибо».

Взять ту же Германию. Помните, как фон дер Ляйен, а затем и министр иностранных дел Германии ездили в Китай со своими большими торговыми делегациями? И ключевой целью поездок было то, что они сейчас называют «устранением рисков», — это у них новая модная фраза. По сути это означает «устранение связей», но так говорить нельзя — вы ведь не хотите отпугнуть этих глупых китайцев? Все слышали, что именно так говорили украинцы: «У индийцев и китайцев слабые умственные способности». Получается, китайцы действительно настолько глупые люди, что они ничего не подозревают, когда вы им говорите: «Мы просто хотим устранить риски». А что значит «устранить риск»? «О, устранение риска — это нормально, это вовсе не плохо! Мы ведь не устраняем связь».

Но нет, китайцы всё прекрасно понимают. Напомню, что они не просто так являются доминирующей экономической мировой державой. Они справляются получше, чем кто-либо другой. Так что они сидят там с немцами, и немцы говорят: «Ну, нам нужно устранить риски». А китайцы им отвечают: «Не могли бы вы быстренько проверить ваш бюджет? Сами мы уже проверили — просто хотим, чтобы это сделали и вы. Кстати, как у вас дела на внутреннем рынке? Вы теряете деньги. Повсюду красный, красный, красный — так много красного. Так что, по сути, если вы устраните с нами связи… Ой, простите, устраните риски — связи мы ведь не устраняем, да? Тогда вы просто потеряете деньги, вашему бизнесу придёт конец. Потому что ваш основной и единственный источник дохода — это отношения с нами. Всё ещё хотите устранить риски?»

И немцы возвращаются к своему боссу и говорят: «Босс, так нельзя. Единственное, что приносит нам деньги, — это наши отношения с Китаем. Нам не нужно устранять риск, нам не нужно минимизировать его. Нам нужно удвоить усилия. Потому что единственный способ оживить нашу внутреннюю экономику — это делать больше денег. А единственное место, где мы делаем деньги, — это Китай». Такова реальность.

Дата выхода в эфир 03 января 2024 года.