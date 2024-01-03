WP: госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн

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Des Moines Register: Рамасвами хочет пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза Пекина и Москвы Des Moines Register
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Александр фон Бисмарк: американцы развязывают конфликты, а потом не знают, как выйти из них HKCM
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Independent: Украина останется без помощи из-за «политического расстройства» в США и несговорчивости Венгрии Independent
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Эксперт бундесвера: не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц Welt (TV)
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У Зеленского нет оснований для оптимизма: на кону судьба Украины — и его собственная Sky News
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Андраде: Леонардо отказал «Спартаку» из-за нежелания переезжать в Россию
Стало известно, почему нападающий «Сантоса» и молодёжной сборной Бразилии Маркос Леонардо решил не переходить в «Спартак».
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В Киеве повреждена фабрика по пошиву военной одежды, которую носит Зеленский
В Киеве накануне была повреждена фабрика военной одежды, которую на публике носят Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает «СТРАНА.ua».
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Некоторые активы холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль государства
Несколько нефтяных компаний из холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль Росимущества, записи об этом сделаны в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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Corriere della Sera: украинцы теряют веру в Зеленского из-за провалов ВСУ
Растущий пессимизм на Украине, с которым столкнулся Владимир Зеленский, напрямую связан с провалом контрнаступательной операции ВСУ, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
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В Красноярске пропал воспитанник ПБК ЦСКА Антон Петухов
Воспитанник ПБК ЦСКА Антон Петухов, ныне выступающий за «Барнаул», пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря.
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Сотрудники ГИБДД устроили «сплошную проверку» на автодороге в Тюменской области
Сотрудники ГИБДД устроили «сплошную проверку» на автодороге в Тюменской области, они проверяли водителей на трезвость. Как отмечает региональный портал 72.ru, проверку устроили на дороге, ведущей в сторону Нижней Тавды.
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Fars: жертвами взрывов в Кермане стали 73 человека
В результате взрывов в иранском Кермане погибли 73 человека, ещё 170 пострадали, свидетельствуют данные спасательных служб республики.
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«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Авангард» в КХЛ
«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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«Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта газа в Китай
«Газпром» в начале января вывел суточные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, сообщает энергетическая компания.
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Шевченко уступил Руне во втором круге турнира в Брисбене
Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение во втором круге турнира в Брисбене (Австралия).
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В Иране число жертв взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани, превысило 50
По последним данным, более 50 человек погибли в результате взрывов в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.
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МИД России: призывы Сикорского поставлять ракеты Киеву — действия против Польши
Призывы нового польского министра иностранных дел Радослава Сикорского поставлять Киеву ракеты большей дальности являются действиями против самой Польши. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
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В «Зените» призвали подождать по поводу трансфера Нино из «Флуминенсе»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Флуминенсе» Нино в санкт-петербургский клуб.
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Взрывы произошли в Днепропетровске
На Украине взрывы произошли в городе Днепропетровске.
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В Иране 20 человек погибли при взрывах у кладбища, где похоронен Сулеймани
Не менее 20 человек погибли в результате взрывов в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.
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Защитник «Барселоны» Алонсо перенёс операцию на пояснице
Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо успешно перенёс операцию на пояснице.
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ВМФ России в 2024 году усилят ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт»
Военно-морской флот России в 2024 году усилят в том числе ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».
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Губерниев назвал дураком польского шахматиста за отказ пожать руку россиянину
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе польского шахматиста Ян‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).
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IRNA: в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, произошёл взрыв
В Иране в городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошёл взрыв в годовщину его гибели.
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Тарасова: думаю, ISU вернёт нас на соревнования перед следующим сезоном
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.
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Оператор TVCOM в Казахстане прекратил вещание ряда российских телеканалов
Казахстанский оператор платного спутникового и интернет-телевидения TVCOM объявил об исключении некоторых российских телеканалов из сетки вещания.
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На территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции
Россельхознадзор сообщил, что на территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции в количестве 316 800 штук.
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Джокович уступил де Минору и прервал победную серию из 43 матчей в Австралии
Сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в матчевой встрече 1/4 финала United Cup.
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Депутат назвал провокацией призыв Польши о передаче Киеву ракет для ударов по России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.
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Минобороны: ВС России уничтожили 310 военных ВСУ, танк и две БМП Bradley в ДНР
Вооружённые силы России на Донецком направлении в течение суток уничтожили 310 военных ВСУ, танк и две БМП Bradley.
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В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»
Пресс-атташе «Флуминенсе» Марсело Ахмед сообщил, что защитник Нино перейдёт в «Зенит».
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Российские войска поразили ангар с авиационными боеприпасами в зоне СВО
Российские войска поразили ангар с авиационными боеприпасами украинской армии в зоне специальной военной операции.
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ВС России поразили пункты дислокации иностранных наёмников в Харькове
Вооружённые силы России поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове.
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Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привёл Зеленского к краху
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский допустил три ошибки, которые привели к его краху.
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Вратарь Фролов заявил, что хотел бы остаться в «Крыльях Советов»
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о своём будущем в самарском клубе.
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В Воронеже 103 дома остались без отопления в 18-градусный мороз после аварии
В Воронеже, где сегодня температура воздуха составляет -18°С, произошла авария на теплосетях. В результате 103 многоквартирных дома в Ленинском районе города остались без отопления и горячей воды.
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Губернатор: четыре человека обратились за медпомощью после ЧП в Петропавловке
Четыре человека обратились за помощью к медицинским работникам после происшествия с нештатным сходом авиационного боеприпаса в Петропавловке Воронежской области.
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Карпов назвал помрачением сознания решение шахматиста Дуды не пожимать руку Хисматуллину
Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов высказался касательно отказа шахматиста Польши Яна‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину.
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Собянин: более 30 млн приёмов провели врачи модернизированных поликлиник
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 30 млн приёмов провели врачи модернизированных поликлиник в столице.
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Захарова поздравила США с рекордным госдолгом в размере $34 трлн
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила американские власти с рекордным государственным долгом, который достиг отметки $34 трлн.
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Осуждённый экс-глава екатеринбургского УМВД Трифонов погиб в зоне СВО
Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который был приговорён судом к 9,5 года лишения свободы за взяточничество и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне специальной военной операции.
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Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён из-за погоды
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести мужскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе из-за погодных условий.
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Глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России
Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для «ударов по России».
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Ткачёв: жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведёт
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался касательно отказа шахматиста Польши Яна‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину.
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Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию Кислицина в Россию
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании.
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«Зеркало недели»: в Херсоне произошли взрывы
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, пишет украинское издание «Зеркало недели».
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Самедов назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в 2023 году
Селекционер «Факела» Александр Самедов высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является лучшим футболистом РПЛ в 2023 году.
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ЕС ввёл санкции против «Алросы» в рамках запрета на импорт алмазов из России
Евросоюз внёс в чёрный список «Алросу» и гендиректора компании Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России.
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Bild: «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за аренду Санчо €3 млн
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может перейти в «Боруссию» в зимнее трансферное окно.
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В Харьковской области произошла серия взрывов
В Харьковской области произошла серия взрывов, пишет издание «Зеркало недели».
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Газманов — о пении фигуристок Трусовой и Загитовой: пусть поют, я только за
Народный артист России Олег Газманов высказался о пении фигуристок Александры Трусовой и Алины Загитовой.
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Подавший сигнал тревоги самолёт Москва — Махачкала благополучно сел в Волгограде
Подавший сигнал тревоги самолёт Москва — Махачкала благополучно сел в аэропорту Волгограда.
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В Белгороде и Белгородском районе объявили авиационную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили авиационную опасность.
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Алдонин: пока не пришло время скучать по РПЛ, сейчас интересуюсь борьбой в АПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что следит за Английской премьер-лигой во время зимней паузы Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Минобороны: более 1,5 тысячи россиян ежедневно подают заявления о службе в ВС
Более 1,5 тыс. человек ежедневно подают заявления о приёме на службу в российские вооружённые силы.