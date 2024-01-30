Washington Times: Байдену могут навязать войну на Ближнем Востоке

Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, всячески пытался избежать вовлечения США в войну на Ближнем Востоке, пишет The Washington Times. Однако, как отмечает издание, на фоне ударов по американским базам, в том числе недавнего, унёсшего жизни трёх военнослужащих США, подобный конфликт главе Белого дома может быть навязан.
Президент США Джо Байден настаивает на том, что не хочет войны с Ираном, однако реальность такова, что Соединённые Штаты, возможно, уже ввязались в подобный конфликт, пишет The Washington Times.
Высокопоставленные чиновники администрации Байдена в понедельник пообещали принять ответные меры против поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев, которые предположительно ответственны за недавнюю атаку беспилотника в Иордании, приведшую к гибели трёх и ранению десятков американских военнослужащих. По имеющейся информации, беспилотнику удалось преодолеть американскую оборону, поскольку его по ошибке приняли за свой дрон.
Между тем в администрации Байдена подчеркнули, что Вашингтон не хочет «эскалации» или прямой войны с Ираном. Тем самым они дали понять, что Белый дом снова рассматривает возможность нанесения пропорционального ответного удара. Однако, как отмечается в статье, подобные удары пока не ослабили действий многочисленных ополченцев и повстанческих группировок, напрямую связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции.
Пока Пентагон разбирает детали недавнего удара по американской базе в Иордании, аналитики предупреждают о гораздо более серьёзных проблемах. В частности, они говорят, что давно пора признать очевидное: Иран находится в состоянии войны с США.
Дошло до того, что уже некоторые американские политики-республиканцы открыто выступают за нанесение ударов по Ирану. Однако издание отмечает, что подобные удары могут втянуть США в затяжную войну в регионе, которой и Байден, и его предшественник Дональд Трамп стремились избежать.
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