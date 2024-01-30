«Байден предпочёл Путина Америке», — экс-спикер палаты представителей США

Джо Байден остановил строительство терминала СПГ. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в эфире Fox News заявляет, что тем самым «он буквально предпочёл Путина Америке, предпочёл Путина нашим союзникам». В произошедшем он винит своих однопартийцев, которые отказали ему в доверии в октябре и после этого «позволили демократам контролировать зал». Хаотичным месяцам после своей отставки он противопоставляет 9 месяцев своего спикерства.

Господин спикер, я не виню Майка Джонсона*, он голосовал за вас в январе, он поддерживал вас в октябре раунд за раундом. Теперь он носит корону, но вроде ничего не изменилось. Так чего же добились эти восемь человек, кроме хаоса и траты времени?

КЕВИН МАККАРТИ, экс-спикер палаты представителей США: Ну, единственное, чего они добились, — это поработали с демократами и позволили демократам контролировать зал. Что республиканцам нужно сделать и над чем подумать, так это о том, чего мы смогли достичь за эти первые девять месяцев (спикерства Маккарти. — ИноТВ): законопроект о самой безопасной границе за всю историю, и Трей, если вы были там, вы знаете, как трудно это сделать, а ведь у нас было небольшое большинство. Мы смогли сократить социальные расходы на 2 триллиона долларов, (принять. — ИноТВ) билль о правах родителей, энергетическая независимость.

И мы видели, что сделал президент на этой неделе: остановил экспорт американского природного газа. Он буквально предпочёл Путина Америке, предпочёл Путина нашим союзникам. Если бы мы просто заменили российский природный газ в Европе на один год американским природным газом, мы бы сократили выбросы CO 2 более чем на 115 миллионов тонн. Это колоссально, но это ещё и американские рабочие места.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.



* Майк Джонсон — действующий спикер палаты представителей США от Республиканской партии (прим. ИноТВ).







