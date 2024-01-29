Соединённые Штаты не смогли договориться с Россией и Китаем по вопросам ограничения ядерного оружия, в то время как сам Вашингтон стремится к участию в новой гонке вооружений, сообщает Responsible Statecraft. По оценке экспертов, при президенте Джо Байдене американская ядерная стратегия потерпела крах, и теперь Белый дом будет вынужден прислушаться к мнению специалистов. На сегодняшний день их оценка сводится к тому, что США впервые вступают в среду «двух равных», чего «никогда не случалось» раньше.

Последние шесть месяцев администрация Байдена пыталась склонить Китай и Россию к взаимодействию по вопросу контроля над ядерным оружием. Однако со своей стороны США не готовы приложить значительные усилия в этом отношении, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди, который обнародовал долгожданные обновлённые сведения по этой теме. По оценке специалиста, ситуация с Китаем и Россией варьировалась от «ужасной» до «унылой».

Когда речь идёт о России, стратегия взаимодействия администрации Байдена потерпела крах. Глава МИД России Сергей Лавров отклонил предложение США о возобновлении диалога по вопросу контроля над ядерным оружием. Как пояснил Вадди, в сентябре США направили России официальное предложение, которое включало три части: обсуждение проблем несоблюдения Договора о новом СНВ (последнее оставшееся соглашение, ограничивающее арсеналы США и России), обсуждение рамок нового договора СНВ до истечения срока его действия в 2026 году и управление ядерными рисками. По словам эксперта, Россия уже официально отклонила это предложение в декабре, и с тех пор Кремль не сделал никаких собственных «существенных» предложений, подчёркивает автор статьи.

Что касается Китая, то в общих отношениях между странами произошли, по крайней мере, некоторые положительные сдвиги, которые можно отметить. В ноябре обе стороны воссоздали двустороннюю рабочую группу по контролю над вооружениями и нераспространению. Затем, позднее в том же месяце, президент Байден и председатель Си встретились в кулуарах АТЭС, где объявили о возобновлении диалога между военными.

Какими бы важными ни были первоначальные обсуждения, Вадди добавил, что администрация Байдена хочет, чтобы диалоги по контролю над вооружениями были «ориентированы на результат» и были направлены на поиск «практических решений». На первый взгляд это разумное ожидание, но оно также говорит об обеспокоенности администрации Байдена тем, что такие переговоры могут не пойти дальше простого диалога и консультаций из-за давней незаинтересованности Китая в таких переговорах. В любом случае, Вадди не дал никаких указаний на то, что можно ожидать каких-либо существенных изменений в сфере контроля над вооружениями в ближайшем будущем, пишет Responsible Statecraft.

Отсутствие прогресса в этой сфере обернулось для Белого дома большим разочарованием, которое последовало всего через шесть месяцев после громкой речи советника по национальной безопасности Джейка Салливана в Ассоциации по контролю над вооружениями, предвкушавшего «переломный момент» в укладе мировой ядерной безопасности.

Тем не менее неспособность администрации Байдена добиться каких-либо существенных побед в области контроля над вооружениями посредством своей стратегии «добросовестного взаимодействия» ещё больше подтолкнёт США к вступлению в новую гонку ядерных вооружений.

Вадди признал, что выводы экспертов «передают чувство безотлагательности», поскольку США впервые вступают в среду «двух равных», чего «никогда не случалось» раньше. В конечном итоге, у Белого дома не останется иного выбора, кроме как прислушаться к выработанным рекомендациям специалистов. В целом, перспективы реальных и серьёзных инициатив по контролю над вооружениями с Китаем и Россией к концу первого срока Байдена, похоже, только ухудшаются, даже несмотря на то, что угроза ядерного конфликта великих держав становится всё более заметной, завершает Responsible Statecraft.