Оказалось, легче сказать, чем сделать — американские сенаторы про обновление ядерного арсенала США

США решили заменить устаревшие ракеты, служившие почти 60 лет, новыми межконтинентальными баллистическими ракетами Sentinel. Однако оказалось, что этот проект уже выходит за рамки бюджета. Сенаторы Роджер Уикер и Деб Фишер в своей статье для The Wall Street Journal обвиняют в сложившейся ситуации правительство и требуют призвать его к ответу.

Обновление арсенала ядерных вооружений США недостаточно финансируется и отстаёт от графика, пишут американские сенаторы Роджер Уикер и Деб Фишер в своей статье для The Wall Street Journal. Они отмечают, что ключевая часть программы заключается в том, чтобы заменить межконтинентальными баллистическими ракетами Sentinel почти 60-летние ракеты Minuteman III и их вспомогательную инфраструктуру.

«Но это оказалось легче сказать, чем сделать», — пишут они. Этот проект станет крупнейшим строительным проектом правительства США с 1990-х годов. Поэтому неудивительно, что он столкнулся с перерасходом средств и задержками.

И всё это было бы не страшно, считают сенаторы, если бы специалисты по оборонному планированию и Белый дом справлялись бы с возникающими вызовами. «Однако президент Байден, как и многие предыдущие администрации, проигнорировал соответствующие предупреждения». В ходе предвыборной кампании Байден и вовсе говорил о ликвидации ядерных программ.

Политика Китая, России, Северной Кореи и Ирана не позволяет Штатам отказаться от ядерного оружия, уверены сенаторы. «Тем не менее они играют в политические игры, которые требуют времени и денег. Администрация по-прежнему упорно не желает готовиться к миру, в котором мы столкнёмся не с одним, а с двумя равными ядерными противниками», — пишут авторы статьи.

Спутниковые снимки показывают, что Китай построил более 300 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, по крайней мере, с 2021 года — больше, чем США построили за последние 50 лет. Пекин поставил себе задачу превзойти размеры ядерного арсенала США к 2030 году. «Россия уже располагает крупнейшими в мире ядерными силами. Сейчас она имеет на вооружении тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты практически неограниченной дальности. Кремль также может похвастаться преимуществом 10 к 1 над США в тактическом ядерном оружии меньшей дальности, а также в ядерных торпедах межконтинентальной дальности и крылатых ракетах», — говорится в статье.

Но затраты на программу Sentinel растут, поставщикам сложно гарантировать поставки материалов по низким ценам. И правительству нужно было раньше поощрять инновации, следить за эффективностью программ, расширять внутренний промышленный потенциал.

«Мы должны привлечь администрацию к ответственности за её неудачи. Но чтобы компенсировать недосмотр, который длился десятилетиями, наши коллеги в конгрессе должны также взять на себя обязательство восстановить промышленное здоровье США и развивать рабочую силу, необходимую для поддержания состояния и готовности к любым вызовам американских ядерных сил», — пишут сенаторы.