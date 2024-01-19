Arirang: с помощью ядерного беспилотника Пхеньян пошлёт на врагов «радиоактивное цунами»

Северокорейские власти в знак протеста против совместных учений Южной Кореи, США и Японии провели испытание подводной системы ядерного оружия, сообщает Arirang News. В Министерстве обороны КНДР заявили, что речь идёт о системе «Хэиль-5-23», которая для удара по вражеским объектам вызывает «радиоактивное цунами».

Северная Корея заявляет, что провела очередное испытание подводной системы ядерного оружия, продолжая возлагать вину на США и их союзников. С подробностями наш зарубежный корреспондент Пэ Ын Джи.

Северная Корея утверждает, что испытала систему подводного оружия в знак протеста против совместных военно-морских учений Южной Кореи, США и Японии, которые они провели на этой неделе. Там заявили, что учения представляют серьёзную угрозу безопасности страны. Об этом сообщило министерство обороны страны, отметив, что провело важное испытание системы «Хэиль-5-23» в своих восточных водах. Однако ведомство не сообщило конкретных деталей, например время проведения или результаты испытания.

«Хэиль», что в переводе означает «цунами», — северокорейский ядерный беспилотный подводный аппарат, предназначенный для того, чтобы генерировать, цитата, «радиоактивное цунами» для нанесения ударов по вражеским судам и портам. Северная Корея утверждает, что там дважды тестировали систему в прошлом году — «Хэиль-1» в марте и «Хэиль-2» в апреле, — чтобы лучше реагировать на растущие угрозы.

На этой неделе, в течение трёх дней с понедельника в водах к югу от острова Чеджу Южная Корея, США и Япония совместно проводили военно-морские учения, в которых принял участие американский атомный авианосец USS Carl Vinson. Это произошло на следующий день после того, как Северная Корея произвела испытательный пуск, по её утверждению, твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, несущей гиперзвуковую боеголовку.

Южнокорейские военные заявили, что учения были направлены на укрепление потенциала реагирования трёх стран на ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи.

Напряженность на Корейском полуострове в последние недели растёт. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отмечает, что не намерен избегать войны, пригрозив наказать Южную Корею, если там попытаются применить силу против режима.

Пэ Ын Джи. Arirang News.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.