Arirang News: КНДР объявила о спуске на воду подлодки для ядерных ударов

Северная Корея утверждает, что спустила на воду первую подводную лодку, способную нести ядерное оружие, сообщает Arirang News. При этом южнокорейские военные уверены, что речь идёт о модифицированном советском судне, непригодном для использования, передаёт телеканал.

Северная Корея утверждает, что спустила на воду свою первую тактическую подводную лодку, способную нести ядерное оружие. За церемонией пуска наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Однако южнокорейские военные заявляют, что судно непригодно для нормальной эксплуатации.

Наш корреспондент в Северной Корее Ли Рэ Хен расскажет подробнее.

ЛИ РЭ ХЕН, корреспондент Arirang News: Северная Корея спустила на воду то, что она называет своей первой оперативной «тактической подводной лодкой для ядерных атак» в преддверии 75-й годовщины основания страны. Государственные СМИ КНДР в пятницу сообщили, что подлодка № 841, названная «Герой Ким Гун Ок» в честь исторического деятеля Северной Кореи, была направлена на флот, патрулирующий воды между Корейским полуостровом и Японией.

Но Объединённый комитет начальников штабов Сеула заявил, что судно, по-видимому, является модифицированной версией подводной лодки советской эпохи класса «Ромео», которую Северная Корея импортировала из Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. По оценкам военных, она не подходит для нормальной эксплуатации, и существует вероятность, что Северная Корея преувеличивает.

Комитет также заявил, что будет тесно сотрудничать с Вашингтоном для поддержания военной готовности, учитывая, что две страны планируют провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе в Сеуле об усиленных средствах сдерживания, чтобы лучше противостоять угрозам КНДР.

Церемония спуска на воду, на которой Ким Чен Ын заявил, что подводная лодка станет одним из главных «подводных наступательных средств военно-морских сил» Северной Кореи, состоялась в среду. Ким также подчеркнул, что спуск судна на воду направлен на противодействие военно-морской мощи США, и представил свой план по укреплению военно-морского флота режима путём улучшения возможностей вооружения остальных подводных лодок.

Один из экспертов считает, что запуск направлен на то, чтобы скрыть провал властей КНДР в сфере экономики.

ГО МЕН ХЕН, старший научный сотрудник Азиатского института изучения политики: Единственное, что в настоящее время работает хорошо, — это сектор военного развития. Таким образом, страна демонстрирует на внешней и внутренней арене, что её производство оружия идёт гладко, несмотря на глобальное давление и санкции.

ЛИ РЭ ХЕН: Судя по фотографии, опубликованной северокорейскими СМИ, подводная лодка, по-видимому, оснащена в общей сложности 10 пусковыми люками, которые, по мнению аналитиков, скорее всего, вооружены баллистическими и крылатыми ракетами.

Министерство объединения также выразило сожаление по поводу того, что Север растрачивает свои ресурсы впустую, разрабатывая оружие и игнорируя проблемы благосостояния общества.

КИМ ИН-Э, заместитель официального представителя Министерства объединения Республики Корея: Северная Корея должна осознать, что их провокации бессмысленны, поскольку Сеул, Вашингтон и Токио усиливают военную готовность, и это лишь сделает их уязвимыми в плане безопасности.

ЛИ РЭ ХЕН: Между тем, министерство заявило, что существует высокая вероятность того, что Север проведёт свой военный парад сегодня вечером. В ведомстве отметили, что это будет третий парад в этом году, демонстрирующий необходимость для властей КНДР укреплять внутреннюю солидарность.

Ли Рэ Хен, Arirang News.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2023 года.