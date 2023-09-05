Американский конгрессмен: получив от Пхеньяна боеприпасы, Россия окончательно заведёт Украину в тупик

Анонсированная ранее СМИ перспектива заключения оружейной сделки между Россией и КНДР крайне опасна, предупредил в эфире Fox News член палаты представителей США Майкл Уолтц. Как пояснил законотворец, Пхеньян имеет огромные запасы артиллерийских снарядов и, если Москва получит к ним доступ, она может окончательно загнать боевые действия в тупик и добиться провала контрнаступления Киева.

А теперь побеседуем с членом палаты представителей от штата Флорида Майклом Уолцем, который заседает в комитетах палаты по делам вооружённых сил и по международным делам.

Господин конгрессмен, доброе утро! Ким Чен Ын крайне редко покидает пределы своей страны — однако до нас сейчас доходят слухи, что он вот-вот отправится в Россию, дабы обсудить возможность заключения оружейного контракта*. Обрисуйте нам контекст этого события.



МАЙКЛ УОЛЦ, член палаты представителей США от штата Флорида (Республиканская партия): Готовилось всё это уже достаточно давно — глава российского минобороны Сергей Шойгу ещё примерно месяц назад приезжал в Пхеньян, дабы заложить фундамент для таких договорённостей.



Это — достаточно серьёзный вопрос сразу с двух точек зрения. Во-первых, сами вооружения и снаряжение меня не так сильно беспокоят — северокорейский диктаторский режим всё-таки уже 70 лет применяет и копит снаряжение российского производства, а вот то, какие объёмы боеприпасов Пхеньян может обеспечить, меня очень даже тревожит, особенно артиллерийских. Северная Корея может поставить многие тысячи снарядов, благодаря чему Россия сможет затянуть боевые действия, — а если они зайдут в тупик, если украинское контрнаступление провалится и не принесёт эффекта, Путин получит возможность спокойно продолжать конфликт.



Другой же аспект, Карли, заключается в том, что речь здесь идёт о расширении нечестивого альянса, новой «оси зла» в виде Ирана, Китая и России — к ним добавляется ещё и Северная Корея. А стратегии, которая позволила создать в этой «оси зла» раскол, как то саботировать происходящее и этот новый альянс в целом, я в исполнении администрации Байдена никакой не вижу — Белый дом по существу лишь пожимает плечами.



Дата выхода в эфир 05 сентября 2023 года.

* Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами во вторник, не стал подтверждать информацию о такой встрече (прим. ИноТВ).

