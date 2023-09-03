Военный эксперт: Берлин не верит обещаниям Киева по неприменению ракет на территории России

В Германии продолжается дискуссия о возможных поставках крылатых ракет Taurus на Украину и о причинах затянувшегося согласия на поставки со стороны федерального правительства Германии. Карло Масала, военный эксперт университета бундесвера в Мюнхене уверен, что поставки, в конце концов, произойдут, но также очевидно, что официальный Берлин не доверяет заверениям Киева о неприменении ракет по целям в России, заявил эксперт в эфире телеканала Phoenix.

ЭФА ЛИНДЕНАУ, ведущая программы Рersönlich: Означает ли это, что поставки (ракет Taurus. — ИноТВ) состоятся? С вашей точки зрения, похоже ли это на то, что мы видели всё это время, в том числе и в других дискуссиях?

КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт университета бундесвера: Если вы послушаете федеральное правительство, заявления федерального правительства, то поставка Taurus, вероятно, произойдёт. Так как в первую очередь там говорится, что федеральное правительство проверяет, возможно ли так называемое геозонирование. Постоянно ошибочно говорят, что радиус действия Taurus может быть, так сказать, ограничен. Но суть не в этом, геозонирование означает, что невозможно задать определённые цели, и, конечно же, это цели в Российской Федерации. Потому что федеральное правительство, очевидно, не доверяет украинскому правительству или военным, или им обоим, их заявлениям о том, что ракеты Taurus будут использоваться только против целей внутри Украины. Поэтому сейчас пытаются ограничить Taurus не по дальности, а по целям, исключить все цели на территории Российской Федерации.

ЭФА ЛИНДЕНАУ: В чём, с вашей точки зрения, кроется это недоверие? Чем обосновано это недоверие?



КАРЛО МАСАЛА: Мы знаем, что с первых дней этого конфликта существовало недоверие ведомства федерального канцлера, и позвольте мне предположить, федерального правительства по отношению к Украине. Я не понимаю, чем именно это обосновано. Единственная причина, которой я могу объяснить существующее сейчас недоверие, состоит в том, что существует опасение, что если Украина в конечном счёте проиграет эту войну и будет владеть Taurus, то у них может возникнуть соблазн использовать Taurus против целей в Российской Федерации. Российская Федерация тогда, возможно, использовала бы эти атаки для обострения ситуации против государств, в нашем случае, против Федеративной Республики Германия, которые выполнили эти поставки. И тогда мы бы оказались в ситуации, когда НАТО, возможно, было бы втянуто в эту войну. Я могу себе представить, что это один из вариантов, вызывающих обеспокоенность ведомства федерального канцлера.



ЭФА ЛИНДЕНАУ: С вашей точки зрения, эти опасения беспочвенны? Почему у вас нет этих опасений?



КАРЛО МАСАЛА: С моей точки зрения, эти опасения весьма беспочвенны, ведь Taurus не единственные крылатые ракеты, которые имелись бы у Украины. Британцы поставляют Storm Shadow, французы SKALP. Это всё крылатые ракеты.





Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.