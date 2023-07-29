19FortyFive: Украине нужен мир, а не «перемирие по-корейски»

Сегодня всё чаще звучит мысль, что украинский конфликт будет разрешён перемирием по аналогии с тем, которое завершило корейскую войну. Однако как считает редактор 19FortyFive, эксперт по международной политике Тед Гален Карпентер, настаивать на перемирии вместо окончательного урегулирования — значит обречь Украину на столь же опасную стратегическую неопределённость, в которой корейцы вынуждены жить уже в течение семи десятилетий, и Западу необходимо это понимать.

В 70-летнюю годовщину перемирия, завершившего корейскую войну, всё чаще звучит мысль, что украинский конфликт будет разрешён аналогичным образом. Как считает пишущий редактор 19FortyFive, эксперт по международной политике Тед Гален Карпентер, для такого предположения есть несколько веских причин. Боевые действия в Корее прекратились, когда на поле боя возник затяжной тупик и обе стороны заключили, что не смогут победить, не подвергнув себя чрезмерному риску. И сегодня в опосредованной войне НАТО, где Украина используется как инструмент для ослабления России, может возникнуть аналогичная дилемма.

Как продолжает автор материала, Владимир Путин, безусловно, просчитался как в серьёзности, так и в продолжительности военных действий — во многом потому, что недооценил масштаб военной поддержки, которую НАТО готово оказать Киеву. Но и расчёт западных лидеров на скорый триумф Украины после первых российских неудач также оказался иллюзией. Вместо этого конфликт превратился в изматывающее противостояние, в котором более многочисленное население России, её превосходящая военная сила и огромное количество вооружений начинают подтачивать прежние успехи Украины. Нынешнее провальное наступление Киева — лишь последнее свидетельство того, что надежды НАТО на победу Украины и изгнание российских войск из страны были бредом.

Обе стороны уже столкнулись с неприятными реалиями, и давление в сторону прекращения огня наверняка возрастёт. Если же боевые действия продолжатся, наиболее вероятным исходом станет победа русских. Кроме того, остаётся вероятность того, что лидеры НАТО не смирятся с поражением их клиента и решат, что Североатлантическому союзу пора вмешаться собственными силами. Однако такой шаг значительно усугубит риск третьей мировой со всеми её ужасающими последствиями.

Перемирие же, наоборот, значительно его снизит — точно так же, как перемирие в Корее предотвратило угрозу сползания конфликта в третью мировую. Однако недостатки и изъяны того решения стали совершенно очевидны за последующие 70 лет. Корейский полуостров оставался исключительно опасной горячей точкой на протяжении всей холодной войны, уступая, пожалуй, лишь Западному Берлину. Крупномасштабная война может вспыхнуть там в любой момент и сегодня. Причём этот риск становится всё более угрожающим, поскольку Северная Корея продолжает наращивать свой ядерный арсенал и совершенствует парк баллистических ракет для доставки такого оружия. Корейское перемирие остановило кровавый конфликт, но панацеей не стало и в помине.

Аналогичная перспектива существует и на Украине, если конфликт закончится всего лишь перемирием. Российские и украинские войска будут продолжать противостоять друг другу вдоль нескольких линий прекращения огня, которые окажутся гораздо длиннее демилитаризованной зоны, разделившей две Кореи. Эта территория станет вечной пороховой бочкой. Причём ситуация будет ещё более напряжённой, если следить за разведением враждебных армий будет поручено международным миротворческим силам, включая личный состав НАТО.

Как заключает автор статьи, увы, такого рода перемирие вырисовывается как наиболее вероятная альтернатива затянувшемуся противостоянию. Но настаивать на перемирии вместо окончательного урегулирования — значит обречь Украину на столь же опасную стратегическую неопределённость, в которой корейцы вынуждены жить уже в течение семи десятилетий.

«Нежелание Вашингтона налаживать нормальные отношения с Северной Кореей стало основным фактором, цементирующим неудовлетворительную ситуацию на Корейском полуострове. На этот раз лидеры США должны действовать умнее и избежать столь жёсткой политики. Администрация Байдена и её союзники по НАТО должны активнее способствовать переговорам, которые принесут мир, а не только прекращение активных боевых действий на Украине», — заключает автор статьи.