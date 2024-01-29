Учёный: по вине США мир может выйти за рамки ядерного табу

Эксперты оставили значение часов Судного дня на отметке полторы минуты до полуночи — то есть до момента, когда человечество может уничтожить само себя. И учёный Бартелеми Курмон в общении с Le Figaro отмечает, что тот факт, что ядерное оружие не было использовано в рамках войны на Украине, — уже большая удача. Но США сейчас обсуждают проект ядерных мини-бомб, которые могут нарушить табу на применение ядерного оружия.

На этой неделе исследователи обновили часы Судного дня, которые показывают близость человечества к возможному самоуничтожению. В 2024 году, на фоне войны на Украине и опасений применения тактического ядерного оружия, роста ядерного арсенала Китая и кризиса на Ближнем Востоке, 15 учёных, ответственных за этот проект, решили оставить положение часов на отметке полторы минуты до полуночи, как и в 2023 году. Но это самая пессимистичная отметка с момента запуска часов в 1947 году.

Учёный Бартелеми Курмон в общении с Le Figaro отметил, что в этих часах учитываются угрозы разного характера: обладание странами ядерным оружием и другим оружием массового уничтожения, размеры арсеналов и количество ядерных игроков. Но при этом есть и субъективные факторы. Так, в 1990-е годы в мире было гораздо больше ядерного оружия, чем сегодня, но часы Судного Дня показывали 17 минут до полуночи.

С 2007 года часы Судного дня измеряют и другие риски, связанные с окружающей средой, климатом и новыми технологиями, такими как искусственный интеллект или биотехнологии. В этом ключе проект вызывает множество споров.

Когда часы Судного дня были созданы в 1947 году, они измеряли опасность ядерного оружия, которым тогда обладало единственное государство — Соединённые Штаты. С 1949 года на первый план выходит риск масштабного конфликта между двумя сверхдержавами, а не существование ядерного оружия как такового. Сегодня, помимо ядерной энергетики, учитывается общая международная напряжённость. «Всё больше и больше вопрос политологии и всё меньше и меньше — физики», — отмечает учёный.

Ядерная угроза сохранится и в 2024 году. Она не исчезла с выходом из логики биполярности холодной войны. По словам учёного, главный риск сегодня — это переход к тактическому ядерному оружию, которое можно будет использовать на поле боя. «Из-за снижения мощности этого оружия мы рискуем выйти из ядерного табу». И появилась эта опасность от Соединённых Штатов, которые стали работать над мини-бомбами. Общественность боится их меньше, чем полноразмерной атомной бомбы, которая способна уничтожить весь город.

То, что война на Украине до сих пор не привела к использованию ядерного оружия Россией или США, это удача, считает учёный. «Главная задача состоит в недопущении того, чтобы они дошли до этой точки. Но для этого мы должны начать с предотвращения всех программ и исследований, которые могли бы уменьшить табу на использование ядерного оружия».

Некоторые ратуют за запрет всего ядерного оружия на планете, но Бартелеми Курмон отмечает, что в таком случае нужно сделать откат до изобретения ядерной бомбы. Ведь если хоть одно государство у себя оставит ядерное оружие, оно будет монополистом и может использовать его неправомерно. Вместо этого учёный рекомендует усилить международный контроль, в частности с помощью МАГАТЭ. «Но чтобы двигаться вперёд по пути разоружения, мы всё равно должны осознавать ядерную угрозу и не нарушать ядерное табу», — говорит учёный в интервью Le Figaro.