Гутерреш: противостояние России и Украины может вылиться в более широкий конфликт

«Часы Судного дня» показывают 90 секунд до полуночи, объявил Антониу Гутерреш, выступая с речью о состоянии мира в 2023 году. При этом Генеральный секретарь ООН выразил опасение, что обострение боевых действий на Украине может привести к гораздо более широкомасштабному конфликту, в который будет вовлечён весь мир, пишет Newsweek.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник предупредил, что противостояние между Россией и Украиной может привести к более широкому мировому конфликту, пишет Newsweek.

Высокопоставленный политик и дипломат в понедельник утром обратился к странам — членам ООН с речью о состоянии мира в 2023 году. В ходе выступления он затронул тему «часов Судного дня» — символического измерения, используемого с 1947 года, чтобы показать, насколько близко человечество находится к глобальной катастрофе, через количество времени до полуночи, которое показывают эти «часы».

В этом году, ссылаясь на такие факторы, как спецоперация России на Украине, стремительное изменение климата и постоянные ядерные угрозы, подрывающие глобальные общественные устои, Гутерреш заявил, что с начала этого года часы находятся на отметке 90 секунд до полуночи, что на 10 секунд ближе, чем в январе 2020 года, и ближе, чем когда-либо.

Обсуждая эти угрозы глобальной стабильности, Гутерреш рассказал о своих опасениях по поводу продолжающейся российской военной спецоперации на Украине. Генсек ООН предупредил, что развитие этого противостояния может вовлечь остальной мир в гораздо более широкий глобальный конфликт.

«Перспективы на мир продолжают уменьшаться. Риски дальнейшего роста напряжённости и кровопролития продолжают расти, — предупредил Гутерреш. — Я боюсь, что мир не бредёт в полусне к более широкой войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами».

Как отмечает Newsweek, скоро исполнится год с начала российской военной спецоперации на Украине. Между тем боевые действия затягиваются и демонстрируют некоторые признаки обострения конфликта. То, что Россия изначально планировала как быструю операцию по установлению контроля над ключевыми точками Украины, с тех пор превратилось в напряжённую борьбу за контроль над Донбассом.

Хотя такие союзники, как США, Великобритания и Германия, продолжают оказывать Украине военную помощь, западные партнёры стараются избегать шагов, которые потенциально могут привести к более широкому глобальному конфликту. Это касается и создания бесполётных зон, отмечает издание.

Путин и другие российские лидеры также постоянно угрожают ядерным возмездием Украине и поддерживающим её союзникам, хотя остается неясным, в какой момент он может отдать приказ о нанесении ядерных ударов, уверяет Newsweek. Ранее на этой неделе бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что Украина получит ядерные «удары возмездия» в ответ на любые нападения на Крымский полуостров, который вошёл в состав России в 2014 году.

«Никаких переговоров в этом случае не будет — будут только удары возмездия», — заявил Медведев в субботу, сообщает Newsweek.