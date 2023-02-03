«Вы в своём уме, господин президент?» — судья Наполитано призвал Байдена не втягивать США в войну с Россией

Наращивая помощь Киеву, Вашингтон старательно подталкивает Москву к прямому вооружённому столкновению, считает ведущий YouTube-канала и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. По его мнению, главе Белого дома стоит одуматься и признать полный провал американской политики на Украине.

Вдобавок ко всему этому один из моих бывших коллег по Fox News Трей Ингст только что взял интервью у президента Зеленского. В следующем видео Трей задаёт вопрос на английском, президент Зеленский отвечает на украинском, но вы услышите английский перевод. Ролик вышел всего пару часов назад.

ТРЕЙ ИНГСТ, иностранный корреспондент Fox News: Что, по вашему мнению, мешает Соединённым Штатам и союзникам Украины по НАТО предоставить вашей стране более современное оружие и истребители?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Мы благодарны за всё, что получаем. Но, согласно одной из версий, США и некоторые европейские страны опасаются, что мы можем нанести удар по территории России. Я хочу дотягиваться до них. Мы хотим, чтобы они нас боялись. Но в первую очередь, дело касается нас. Мы защищаем нашу территорию, и всего этого можно было бы избежать, если бы Россия просто прекратила пускать ракеты.

Вот как: «Я хочу дотягиваться до них. Я хочу, чтобы они нас боялись». Он хочет использовать технику США и НАТО для нападения на Россию.

Господин президент. Теперь я обращаюсь к президенту, если он сам или, может быть, кто-то из его людей в подвале Западного Крыла меня смотрит. Господин президент, вы в своём уме? Вы действительно хотите, чтобы американские ракеты и снаряды летели вглубь России. Вы действительно доверяете президенту Зеленскому и его нацистским сообщникам технику, оплаченную за счёт кровно заработанных долларов, которые вы забрали у американских рабочих в качестве налогов?

Вы действительно хотите, чтобы они (ВСУ. — ИноТВ) нападали на Россию с оружием, на котором написано «сделано в США»? Вы не боитесь возможной ответной реакции? Вы действительно хотите подтолкнуть Путина, президента Байдена…

И кстати, мы с президентом Байденом давно знаем друг друга. Было время, когда мы сидели рядом на поезде Acela, который идёт из Нью-Йорка в Вашингтон. Он останавливается в Уилмингтоне, где на него садился Байден. И он видел меня там, и он знает меня по Fox News.

Он также знает меня по юридической школе Делавэра, где мы вместе учились в конце 1970-х, и он всегда говорил: «Зовите меня Джо». Ладно, теперь вы президент, и я не буду называть вас Джо. Но, господин президент, вы с ума сошли? Вы действительно хотите начать войну с Владимиром Путиным?

Мой друг Джеральд Селенти — очень-очень крутой парень, защитник человеческой свободы и один из самых яростных противников войны, которых я знаю. Он часто говорит, что когда ничего не помогает, они (власти. — ИноТВ) отправляют вас на войну.

Экономика терпит крах. Демократы злорадствуют по поводу документов, найденных в вашем доме, господин президент, потому что им нужен предлог, чтобы помешать вам стать их кандидатом на переизбрание, потому что ваше управление государством невозможно оправдать.

Теперь вы хотите начать войну. Американское общество не хочет войны. Не втягивайте нас в очередной Вьетнам. Не занимайте ещё один триллион долларов, как это сделал Джордж Буш — младший, чтобы втянуть нас в бесплодное и бесполезное вторжение в Афганистан. Или ещё один триллион долларов на бесплодное и бесполезное вторжение в Багдад.

И его отец, Джордж Буш — старший, также занимал триллион долларов на вторжение в Багдад, потому что Саддам Хусейн пытался вернуть территорию, которую у него украли. Я не хочу повторять историю, но теория домино, согласно которой, если Россия будет расширяться, то она в итоге окажется в Балтиморе, является чепухой. Тот же довод о расширении Ирака использовал Буш. Тот же самый довод о расширении России, который вы сейчас приводите, господин президент, — это чушь.

Путину нужна процветающая страна, которая будет взаимодействовать с Западом дипломатически и экономически. Он не хочет войны и не хочет применять ядерное оружие. А вы, господин президент, его к этому подталкиваете.

Вам не добиться существенной поддержки американского народа, чтобы он согласился тратить свои налоги на отправку туда американских парней, которые будут стрелять в русских парней. Пришло время признать, что ваша внешняя политика на Украине — полный провал, господин президент. Пришло время сделать шаг назад от неё, реальный шаг назад.

Верните американские войска, находящиеся в Польше и готовые атаковать, домой. Верните войска, которые действуют на Украине неофициально, домой. Отправьте ЦРУ домой. Прекратите посылать американскую военную технику для убийства украинских мирных жителей и российских солдат. В таком случае, возможно, у вас будет хороший шанс на переизбрание.

Судья Наполитано для канала Judging Freedom.

Дата публикации 03 февраля 2022 года.