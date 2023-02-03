Bloomberg: США передадут Украине управляемые бомбы — но только через 9 месяцев

Следующий пакет военной помощи Украине от США будет включать управляемые бомбы компании Boeing, пишет Bloomberg. Отмечается, что дальность действия этих бомб составляет 130 км: при этом первые поставки ожидаются только через 9 месяцев.

В новейший пакет военной помощи США для Украины войдут крепящиеся на ракеты управляемые бомбы малого диаметра от компании Boeing, пишет Bloomberg. Отмечается, что новое оружие попадёт на Украину не скоро: первые поставки ожидаются только через девять месяцев.

На новые управляемые бомбы будет выделено $200 млн из пакета помощи в $1,75 млрд, сообщает Bloomberg. Ещё $475 млн будет потрачено на новые противопехотные мины, управляемые снаряды «Эскалибур», гранатомёты Mk 153, оборудование к системам Patriot и зимнее снаряжение.

Как пишет издание, дальность действия управляемых бомб Boeing составляет около 130 км. Это почти в два раза больше, чем у уже имеющихся у Украины РСЗО HIMARS. В Boeing отметили, что экспорт таких бомб будет осуществляться впервые.

Bloomberg напоминает, что управляемые бомбы малого диаметра впервые появились в армии США в 2006 году. Современные бомбы этого типа разработаны таким образом, что могут запускаться с установки HIMARS: уже в полёте они отсоединяются от ракеты, расправляют маленькие крылья и летят к цели по координатам, задаваемым GPS.