Die Welt: ущерб экономике будет огромным — в Германии разгорелись споры о возвращении воинской обязанности

На фоне украинского кризиса в Германии разгорелась дискуссия о возвращении воинской обязанности, сообщает Die Welt. Одни политики выступают против этой инициативы, предостерегая, что она нанесёт немецким экономике и обществу огромный ущерб. Другие настаивают на том, что без этого шага обеспечить оборону страны будет невозможно.

На фоне боевых действий на Украине в Германии разгорелась дискуссия о возвращении обязательной воинской службы, сообщает Die Welt. Лидер Свободной демократической партии и министр финансов Кристиан Линднер категорически отверг такую возможность. Всё это «разговоры о призраках», заявил он, и призвал сконцентрироваться на превращении бундесвера в высокопрофессиональную армию.

Молодое поколение и так многое потеряло из-за пандемии коронавируса, подчеркнул Линднер. Также он напомнил о кадровом дефиците во всех сферах экономики. По его словам, если людей на целый год отвлечь от получения образования и профессии, это нанесёт стране огромный ущерб. С ним солидарна глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). При этом нехватка кадров — это всего лишь один из факторов, которые приведут к масштабным последствиям для экономики и общества, подчеркнула она.

Ещё год назад Штрак-Циммерман выступала категорически против возвращения обязательной воинской службы, но сейчас не исключает такой возможности. По её словам, в случае резкого скачка напряжённости в мире или возникновения необходимости оборонять страну эту практику можно возобновить. «Было бы поспешным отвечать на этот вопрос простым «да» или «нет», — пояснила она, добавив при этом, что возвращение к воинской обязанности потребует серьёзных усилий.

Немецкие левые критикуют нынешнюю дискуссию. «И дня не проходит, чтобы какой-нибудь представитель СДПГ, СвДП, зелёных или фракции ХДС/ХСС не выскочил с предложением обострить ситуацию: поставки танков, истребителей, теперь ещё и возвращение воинской обязанности», — заявил секретарь фракции Левой партии в бундестаге Ян Корте. По его словам, отмена в Германии обязательной воинской службы в 2011 году была цивилизационным прогрессом.

А вот новый министр обороны Германии Борис Писториус считает, что это была ошибка. Его мнение разделяет и Союз резервистов. Президент организации Патрик Зенсбург убеждён, что без возобновления этой практики обеспечить оборону страны в случае начала войны будет невозможно. 200 тыс. солдат и 100 тыс. резервистов для этого недостаточно, пояснил он.

Зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил, что его коллеги по политическому объединению готовы обсудить те изменения, которые необходимо внести в Конституцию, чтобы вернуть воинскую обязанность. По его словам, угроз сейчас так много, что государству необходима помощь молодых женщин и мужчин: «Поэтому нам вновь придётся вспомнить старое изречение Джона Ф. Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для неё». Вадефуль не исключает возможности того, что конфликт на Украине может расширится и перейти на страны — члены НАТО. К тому же помощь нужна в борьбе с пандемиями, лесными пожарами и наводнениями. Но возвращение к воинской обязанности в её старом формате он отвергает, так как это решение коснётся только мужчин: «Мы должны рассматривать всё общество, все полы».