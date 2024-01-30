Guardian: «клевета и дезинформация» — Пелоси осудили за попытки увязать пропалестинские протесты в США с Путиным

Экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси столкнулась с волной критики. Причиной стало её интервью, в котором она бездоказательно предположила, что широкое пропалестинское движение в США может иметь связи с Москвой, пишет The Guardian.

Сторонники прекращения огня в секторе Газа обрушились с критикой на экс-спикера палаты представителей и видную представительницу Демократической партии Нэнси Пелоси. Причиной стало её интервью, в котором она бездоказательно предположила, что пропалестинские активисты могут иметь связи с Москвой, и призвала ФБР расследовать их деятельность, пишет The Guardian.

Комментарий Пелоси вызвал яростную реакцию среди участников антивоенного движения. Они указали на исследования общественного мнения, которые показывают, что значительная доля демократов поддерживают жителей Газы и соглашаются с утверждением, что Израиль совершает геноцид в отношении палестинского народа.

Директор Совета по американо-исламским отношениям Нихад Авад назвал высказывания экс-спикера «необоснованной клеветой». Они напомнили ему о временах в истории США, когда «противников войны во Вьетнаме обвиняли в симпатиях к коммунистам и подвергали преследованиям со стороны ФБР».

Политтехнолог Валид Шахид заявил, что высказывания Пелоси представляют собой «неприемлемую дезинформацию». «Демократы наиболее успешны, когда они представляют широкую коалицию, но партийное руководство саботирует себя, энергично нападая на большинство своих собственных избирателей, которые выступают против войны», — сказал он.

С самого начала войны Джо Байден встал на сторону еврейского государства и в результате столкнулся с волной сопротивления в США. В последние недели активисты прерывали ключевые мероприятия его предвыборной кампании. В частности, они более десяти раз срывали выступление президента в Вирджинии, отмечает издание.

Более того, демократы в Мичигане предупредили Белый дом, что недовольство подходом Байдена к войне между Израилем и Газой может стоить ему переизбрания. Ведь его позиция ставит под угрозу его поддержку среди американцев арабского происхождения в колеблющемся штате, подчёркивается в статье.

Мэр-демократ местного города Дирборн, где проживает значительная арабская диаспора, Абдулла Хаммуд поделился результатами ноябрьского опроса, который показал широкую поддержку постоянного прекращения огня в Газе. «То есть, согласно комментариям Нэнси Пелоси, 76 процентов демократов / 49 процентов республиканцев / 61 процент американцев потенциально являются оплачиваемыми агентами России, которые продвигают послание Путина о призыве к прекращению огня?» — возмутился политик.

На прошлой неделе Хаммуд присоединился к группе арабских и мусульманских лидеров, отказавшихся встретиться с руководителем предвыборной кампании Байдена для обсуждения подхода администрации к войне. «В руководстве Демократической партии полный раздрай», — подчеркнул мэр Дирборна.