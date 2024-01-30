Ouest-France: Европа прикрывает воинственностью рост оборонного бюджета

Многочисленные «воинственные заявления» европейских лидеров служат оправданием для увеличения военных расходов и пополнения армии, рассказывает Ouest-France. Паникёрские предсказания о новой войне продиктованы опасениями, что в случае поражения Украины Россия может напасть на одну из стран НАТО.

В последнее время политические и военные лидеры европейских стран всё чаще выступают с «воинственными заявлениями», пишет Ouest-France. Как рассказывает издание, Европа опасается, что в случае поражения Украины Россия нападёт на одну из стран НАТО.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс предупредил, что сейчас «просыпаются старые враги, появляются новые противники», а «танки буквально у наших дверей — на украинском пороге». Командующий британской армии Патрик Сандерс призвал всей страной готовиться к возможному конфликту. Вооружённые силы НАТО также готовятся к противостоянию с Россией, указал председатель военного комитета альянса Роб Бауэр. Министр обороны Германии Борис Писториус заметил, что Европе «нужно снова научиться жить с опасностью», а министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин шокировал население словами о том, что страна впервые за 210 лет может столкнуться с войной.

Такие одновременно воинственные и паникёрские заявления продиктованы двумя внутренними причинами, объясняет Ouest-France. Во-первых, необходимо оправдать рост бюджета на национальную безопасность. Ели в 2017 году Швеция тратила на оборону лишь 1% ВВП, то в 2024 году эта цифра увеличилась до 2,1%. С 2022 года растут военные расходы Соединённого Королевства. В мае 2023 года Дания объявила, что в следующие 10 лет увеличит оборонные траты в три раза — с 6,9 до 19,2 млрд крон (€2,6 млрд).

Во-вторых, западноевропейским странам необходимо пополнить личный состав своих армий, что также требует финансовых вложений. Кроме кадровых военных речь идёт также о нерегулярных войсках и резервистах. Они незаменимы при длительных конфликтах, поэтому их также необходимо подготовить, вооружить и периодически отправлять на тренировки.

Наконец, третья причина состоит в том, что Европа опасается в случае поражения Украины стать следующей мишенью для Москвы. Как предполагает Ouest-France, Россия может угрожать Прибалтике, Польше или Румынии — странам, которые члены НАТО обязаны защищать согласно 5 статье устава.