Foreign Affairs Оригинал

Foreign Affairs: компетентные защитники — российская оборона на Украине не по зубам даже армии США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эксперты находят множество объяснений провалу летней кампании ВСУ. Некоторые считают, что Киев не получил достаточно современного вооружения. Другие списывают неудачу на стратегические промахи руководства и плохую подготовленность украинских солдат. Но дело скорее в том, что российские войска создали настолько глубокую оборону, преодоление которой было нетривиальной задачей даже для американской армии, пишет профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета Стивен Биддл.
Foreign Affairs: компетентные защитники — российская оборона на Украине не по зубам даже армии США
AP

Большие надежды, которые многие на Западе возлагали на летнюю кампанию ВСУ, пошли прахом. Украинской армии пришлось дорого заплатить за ограниченные продвижения, которые в конечном итоге были нивелированы. Теперь не осталось никаких сомнений, что это наступление провалилось, пишет на страницах Foreign Affairs профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета Стивен Биддл.

Некоторые обвиняют в произошедшем фиаско Вашингтон, который не спешил предоставлять Киеву современное вооружение. Другие списывают неудачу на стратегические промахи руководства и плохую подготовленность украинских войск. Но дело скорее в том, что российские силы показали себя «компетентными защитниками», считает аналитик.

По его словам, Москва учла опыт первых месяцев конфликта, поэтому российская оборона к лету 2023 года стала глубокой, хорошо подготовленной, с обширными минными полями, поддерживаемой мобильными резервами и гарнизоном из войск, которые не испытывали недостатка в моральном духе и упорно отражали атаки. А как показывает история, прорыв подобной защиты является очень трудным даже для хорошо обученных нападающих.
 
Возможно, атакующая сторона с навыками и подготовкой уровня вооружённых сил США могла бы прорваться. «Но чтобы преодолеть подобную оборону, необходимо большое преимущество в навыках и мотивации. В 2023 году Украина ими не располагала, и неясно, обладали бы даже американские войска навыками, достаточными для выполнения столь сложной задачи», — отмечает Биддл.
 
На его взгляд, прогноз для Украины во многом зависит от будущей помощи Запада, но даже в случае его сохранения конфликт, вероятно, на протяжении долгого времени будет оставаться «позиционной войной на истощение», рассуждает профессор.
 
Всё это также вызывает вопросы относительно текущей военной доктрины США. В ней качество ставится выше количества. В результате американская армия в её современном состоянии может не выдержать уровень потерь, которыми обернётся длительная вооружённая конфронтация, предупреждает Биддл.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Foreign Affairs США Северная Америка
теги
армия вооруженный конфликт Запад оборона Россия США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров